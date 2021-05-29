مسلحون يوقفون سيارة رئيس حزب حركة التجديد الحاكم شمال المكسيك «فيديو»

أوقف مسلحون في ولاية «تاماوليباس» شمال شرقي المكسيك، سيارة ماريو ديلجادو، رئيس حزب حركة التجديد الوطني «مورينا» اليساري، الذي يتمتع بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ بالبلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونشر ديلجادو، مقطع فيديو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه إن مسلحين أوقفوا السيارة التي كان يستقلها مع عدد من البرلمانيين في طريقها إلى مدينة ماتاموروس شمال البلاد.

وانتهى الحادث دون إصابة أحد بأذى، فيما قال رئيس الحزب، إن المجهولين الذي أوقفوا سيارته كانوا يشهرون سلاحا.

ديلجادو: الولاية المكسيكية تشهد أزمة عنف

وأكد ديلجادو، أنه ورفاقه في أمان، مضيفا: «هذا هو الوضع في تاماوليباس هددونا بالبنادق الرشاشة»، مشيرا إلى أن الولاية تشهد أزمة أمنية وأزمة عنف.

وأعرب رئيس حزب حركة التجديد الوطني، عن الأمل بأن يتضح الأمر لاحقا في ما يخص الأشخاص الذي أوقفوا سيارته.

وماريو ديلجادو رئيس حزب «مورينا» الذي أسسه الرئيس الحالي للبلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، والذي يعود له أكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب المكسيكي وأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.

ووقع الحادث قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية والمحلية في المكسيك، في الوقت الذي يشهد فيه البلد موجة من عنف العصابات، حيث قتل 34 مرشحا للانتخابات على مختلف المستويات أثناء الحملة الانتخابية الحالية.

وولاية «تاماوليباس» المتاخمة لولاية تكساس الأمريكية، والمطلة على خليج المكسيك، تعتبر معقلا تاريخيا لعصابة «كارتيل ديل جولفو» التي تقوم بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.