جيش النيجر يعلن يصد هجوم كبير لجماعة بوكو حرام الإرهابية

صد الجيش النيجري مساء أمس الجمعة، هجومًا كبيرًا لجماعة بوكو حرام الإرهابية، والذي كان يستهدف مدينة كبيرة قرب الحدود مع نيجيريا.

وقالت سلطات النيجر إن وحدات من الجيش تمكنت من صد هجوم كبير لبوكو حرام على ديفا، المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب شرقي النيجر قرب الحدود مع نيجيريا، استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ولم تكشف السلطات في النيجر عن أي خسائر مادية أو بشرية قد تكون نجمت عن الهجوم.

وقال مسؤول كبير في الحكومة المحلية لمنطقة ديفا، لوكالة فرانس برس، إن عناصر من جماعة بوكو حرام شنوا هجومًا على ديفا من جهة بلدة باغارا، جنوبي المدينة، بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش، وأضاف بأن القوات المسلحة وقوات الأمن ردت بنيران كثيفة اشتملت على الأسلحة الثقيلة، بحسب "فرانس برس".

وأكد مصدر آخر في الحكومة المحلية حدوث الهجوم، لكن من دون أن يوضح ملابساته، لكنه أوضح أن الوضع بات تحت السيطرة الآن، وأن الهدوء عاد إلى المدينة البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

يذكر أن منذ 2015، تعرضت مدينة ديفا لهجمات عدة شنها مقاتلون من جماعتي «بوكو حرام» و«داعش» الإرهابيتين، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.

وفي مطلع مايو 2020، اندلع قتال عنيف بين الجيش والمسلحين المتطرفين في محيط جسر دوتشي الحدودي الواقع جنوب ديفا، والذي يربط بين النيجر ونيجيريا، ويقع هذا المركز الحدودي بالقرب من مدينة داماسك النيجيرية، التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من ديفا، وفقا لـ «فرانس برس».