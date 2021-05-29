8 إنجازات لـ«التعليم العالي»: 525 مشروع قومي و12 جامعة أهلية جديدة

كشف الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي عن بعض المشروعات والإنجازات التي تشهدها الوزارة خاصة مشروعات بناء الجامعات والمراكز البحثية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حصاد الأسبوع» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز».

أبرز التصريحات التي ذكرها متحدث وزارة التعليم العالي حول الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، جاءت كما يلي:

1- إجمالي المشروعات القومية التي تنفذ في مجال التعليم العالي 525 مشروعا قوميا في الجامعات والمراكز البحثية بتكلفة إجمالية 144 مليار جنيه.

2- بناء مشروعات في 27 جامعة حكومية بجميع أنحاء الجمهورية بتكلفة قدرها 40 مليار جنيه بإجمالي 442 كلية.

3- دخول 3 جامعات تكنولوجية للخدمة بالفعل بنظم حديثة في التعليم وبشراكات مع جامعات أجنبية.

4- بدء إنشاء 6 جامعات تكنولوجية وتتضمن تخصصاتها خدمة المناطق الصناعية التي تتواجد بها وتلبية احتياجات السوق المحلي من الخريجين على مستوى عالي من الناحية الفنية.

5- الجامعات الأجنبية توفر برامج دراسية للطلاب بدلًا من سفرهم للخارج وهناك 6 أفرع لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، تتنافس من أجل تقديم برامج جيدة للطلاب.

6- استحداث 12 جامعة أهلية يٌجري العمل فيهم حاليًا ومتوقع دخولهم الخدمة 2021.

7- استحدات تخصصات علمية حديثة تتجاوب مع الثورة الصناعية الرابعة ومنها 10 كليات بدأت برامجها في مجال الذكاء الاصطناعي.

7- افتتاح أحدث كلية للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة.

8- استحداث تخصصات في علوم الفضاء واستحداث بعض التخصصات الأخرى.