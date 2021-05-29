«توصيلة الموت».. تفاصيل خطف واغتصاب 5 فتيات داخل شقة بأكتوبر

5 فتيات خرجنّ من بيوتهنّ في طريقهنّ إلي أماكن عملهنّ ودراستهنّ، قررن استقلال سيارة «أوبر»، إلا أنَّه خلال طريقهنّ تمّ إيقاف السيارة بالقوة تحت تهديد السلاح من قبل تشكيل عصابي، وتمّ خطفهنّ في شقة بمدينة 6 أكتوبر واغتصابهنّ تحت تهديد السلاح.

تشكيل عصابي يعتدي على 5 فتيات

واقعة مأساوية ضحيتها 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 لـ30 عامًا من بينهن محامية خرجت من بيتها كعادتها في كل صباح، وطلبت سائق «أوبر» كي يوصلها لمكان عملها، وفي أمان تام استقلت السيارة وبعد عدة دقائق تم تهديدها بالسلاح للنزول من السيارة وخطفها واغتصابها في شقة مفروشة في مدينة 6 أكتوبر، وبعدها أُصيبت بصدمة عصبية ورفضت الإدلاء بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، ودخلت في حالة اكتئاب شديدة انتهت بوفاتها.

وفاة إحدى الضحايا من الصدمة

يقول عبدالرؤوف الديك، محامي الفتيات، إنَّ الضحية المتوفية لم تتحمل الصدمة، وظلت لفترة تعاني من أعراض نفسية نتيجة ما حدث لها من اعتداء وخطف على يد هؤلاء المجرمين وانتهت حياتها في عز شبابها، مضيفًا «قالت قبل ما تموت مش عايزة أي خبر عن الموضوع ده واتسحبت من القضية ورفضت تدلي بأقوالها في التحقيقات، لأن الصدمة كانت شديدة عليها، دي واحدة خرجت من بيتها وفجأة حصل لها كدة».

التهديد بالسلاح

ويضيف محامي الضحايا، أنَّ هذه الواقعة عرفت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حين تمّ الإبلاغ عنها واستجاب قطاع الإعلام بوزارة الداخلية وتمّ ضبط المتهمن على الفور، مؤكّدًا أنَّ سائق «أوبر» يعد أحد المتهمين في تلك القضية لأنَّه لم يبلغ الشرطة عن الواقعة بعدما تمّ إيقافه بالقوة وأخذ الفتيات من السيارة.

خطف واغتصاب قاصرات

خطف واغتصاب وشروع في قتل، تلك التهم الثلاثة التي تمّ توجيهها للمهتمين الذين اعتدوا على الفتيات دون رحمة ومن بينهن القاصر التي لم تتمّ عامها الـ17 وأخرى بلغت 18 عامًا.

تنظر محاكمة جنايات الجيزة «زينهم»، جلسة محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب الفتيات بإحدي شقق مدينة 6 أكتوبر، عن طريق قطع الطريق عليهنَّ في أثناء استقلال سيارة أوبر، وذلك يوم 14 يونيو المقبل.