أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26.. محمد فراج يحاول اغتصاب منى زكي

بدأت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26، بمقابلة بين سيد رجب الذي يؤدي دور الحاج بدر، ومحمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس، ويطلب الأول من الثاني أن يترك منى زكي، لمحمد ممدوح الذي يؤدي دور حازم، حتى يترك حازم، عائشة بن أحمد التي تؤدي دور أمينةن له.

وتشاجر محمد فراج، مع سيد رجب، بسبب ما يطلبه منه، فيما حكى الحاج بدر، له عن قصة شاهين الذي مات بسبب النحل، فيما ذهب مؤنس إلى محمد ممدوح لتهديده حتى يطلق منى زكي، رسميا، إلا أن حازم، ظل يضحك ثم أخبره بأنه بالفعل أرسل لها ورقة طلاقها.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26

وشعر محمد فراج، بصدمة بعد أن علم أن منى زكي، تعلم بطلاقها رسميا، وأنها تمنع نفسها عنه، ولم تخبره بذلك.

وذهبت يارا، مع صديقها الذي تعرفت عليه في حفل محمد ممدوح، بالمنزل، واصطحبت معها منة شقيقة مؤنس، إلى بار، ولكن الأمن رفض دخول منة، لأنها محجبة، فيما ظهر آدم الشرقاوي، بالصدفة، وتعرف على يارا، وأخبرها أنه زي صديق «هنا» في أمريكا.

وذهب آدم الشرقاوي، مع منة، لتوصيلها إلى المنزل، بعدما لم تستطع دخول المكان لأنها محجبة، وحدثت بينهما مشادة كلامية.

ملخص مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 26

وذهب سيد رجب، لمحمد ممدوح، ليخبره أن يظل بجوار أمينة، لأنه يموت بسبب إصابته بسرطان، وأنه أصبح لا يستطيع عمل أي شيء لها، ودخل حازم لعائشة بن أحمد يطلب منها الزواج وهو يبكي وكذلك هي.

وعاد محمد فراج إلى منزله وحاول إقامة علاقة مع منى زكي، بالإجبار، بعد أن اكتشف أنه جرى تطليقها رسميا ولم تخبره، فيما حاولت «هنا» مقاومته إلا أنه ضربها وحاول اغتصابها.

واستطاعت منى زكي، الهرب منه، وركضت بملابس البيت، واستقلت تاكسي، وذهبت إلى منزل محمد ممدوح، حتى ينقذها، ويجلب لها ابنهما إبراهيم من مؤنس.