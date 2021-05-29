إطلاق التيار الكهربائي بمدينة غرب قنا الجديدة: «جيل رابع» (صور)

أعلن جهاز مدينة غرب قنا الجديدة إطلاق التيار الكهربائي بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لأول مرة، لافتًا إلى أنه يجرى الانتهاء من أعمال الزراعة للمرحلة الأولى من العمارات بـ30 عمارة، فضلًا عن زراعة مدخل المدينة، والجزر الوسطى للطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة العمارات.

كان الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، قال، إن مدينة غرب قنا الجديدة تتمتع بموقع متميز، وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5كم2، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان، والفرص الاستثمارية، وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، ومراكز تجارية، ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء محافظة قنا.

الانتهاء من تسليم 30 عمارة في مدينة غرب قنا الجديدة

وأكد المهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أن المدينة تقع على مساحة 8971 فدانًا على الطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي بمسافة 8 كيلو مترات، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائي لعدد 30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارات بنهاية عام 2021م، كما تشتمل على 30 عمارة سكن مصر جاري تنفيذهم بإجمالي عدد 720 وحدة، وتم تمهيد الطرق المؤدية للمدينة والتقاطعات داخلها.

وأشار إلى توافر مراكز خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجاري بمساحة 970م2 بتكلفة حوالي 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374م2 بتكلفة حوالي 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 3134م2 بتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه، ومبنى مدرسة تعليم أساسي بواقع 43 فصلا بمساحة 7805م2 بتكلفة حوالي 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942م2 بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه، ووحدة إطفاء بحوالي 5 مليون جنيه، وجاري تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600م2 بتكلفة 5.7 مليون جنيه.