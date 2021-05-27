موقع تسجيل لقاح كورونا في محافظة قنا.. بادر بالتسجيل الآن

تشهد محافظة قنا رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حيث ناشدت مديرية الصحة والسكان المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، من خلال الخط الساخن، أو موقع تسجيل وزارة الصحة على الإنترنت، وخاصة أنه السبيل الوحيد لتلاشي الإصابة بفيروس كونا أو تخفيف أعراض الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب والكلي وأمراض أخرى، وهذا وفق ما وزارة الصحة والسكان المصرية.

«الوطن» تستعرض طريقة وخطوات التسجيل الإلكتروني على موقع الوزارة على الإنترنت، لحصول كل الفئات على لقاح كورونا من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة من هنـــا.

خطوات تسجيل البيانات للحصول علي لقاح كورونا بمحافظة قنا

الخطوة الأولى

تسجيل بيانات الراغبين في الحصول علي موقع تسجيل لقاح كورونا ، تمهيداً لتحديد موعد الحصول عليه، أو توجيه المواطنين الحاصلين على الموعد إلى المكان المحدد مباشرةً.

الخطوة الثانية

استكمال البيانات لدى مسئولي تسجيل البيانات بمكاتب تقديم الخدمة.

الخطوة الثالثة

استقبال إحدى الممرضات للملف وتوجيه المواطنين إلى غرفة الموافقة المستنيرة لشرح كافة المعلومات حول اللقاح.

الخطوة الرابعة

استقبال الطبيب لمتلقي اللقاح وسؤاله حول كافة الأمراض المزمنة، التي يعاني منها وتاريخه المرضي.

الخطوة الخامسة

قياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة للتأكد من جاهزية الحالة للحقن باللقاح.

الخطوة السادسة

حقن المستفيد باللقاح، ثم توجيهه للانتظار في الأماكن المخصصة لحين فحص الطبيب له مرة أخرى بعد فترة.

الخطوة السابعة

منح المستفيد كارت المتابعة مدون به تاريخ الجرعة الثانية، وأرقام التواصل حال ظهور أي أعراض بعد حقنه باللقاح.

9 مراكز لتلقي لقاح كورونا بمحافظة قنا

وخصصت محافظة قنا مراكز لتسجيل واستقبال المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا المستجد في مختلف أنحاء المحافظة، جاءت خريطة المراكز كالتالي:

- مركز صحة الأسرة الأوربي بمدينة قنا.

- مركز مستشفى الأورام بمدينة قنا.

- وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبو تشت.

- وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط

- مركز صحة الأسرة بنجع حمادي.

- جمعية الإخلاص بمركز دشنا.

- مركز صحة الأسرة بنقادة.

-وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط.

- مستشفى قوص المركزي.

صحة قنا تناشد المواطنين التسجيل وتلقي لقاح كورونا

وناشد الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين سرعة التسجيل في مبادرة الحصول على لقاح كورونا، سواء عن طريق الدخول على موقع الوزارة لتسجيل لقاح كورونا، أو مراكز الشباب بالمحافظة، أو مبادرة المجلس القومي للمرأة.

وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المستجد المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، حيث تم تطعيم المسنين في دار المسنين بالمحافظة.