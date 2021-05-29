وسائل إعلام عبرية: نفتالي بينت رئيس وزراء إسرائيل الجديد خلفا لنتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة جيروزليم بوست، إن السياسي الإسرائيلي المتشدد نفتالي بينت، سيتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، خلفا لبنيامين نتنياهو، لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن من قبل الرئيس الإسرائيلي.

ولد نفتالي بينيت، وهو من اليمين المتشدد، قبل حرب 6 أكتوبر في عام 1972 لأب وأم من مواليد الولايات المتحدة، ونشأ في مدينة حيفا المحتلة، وتلقى تعليمه الثانوي في المعهد الديني "يافنيه" في المدينة ذاتها.

في جيش الاحتلال، يحمل بينيت رتبة رائد في قوات الاحتياط الإسرائيلية ضمن وحدة النخبة "سييريت متكال" المدربة جيداً، قائد طاقم وقائد سرية ضمن وحدة "ماجلان".

تلقى بينت، الذي يروج للاستيطان، دراسته الجامعية في الجامعة العبرية في القدس المحتلة ونال شهادة البكالوريوس بالحقوق.

في الاقتصاد، أسس في 1999 مع شركاء آخرين شركة اسمها "سايوتا" (cyota)، وهي مؤسسة متخصصة بحماية المعلومات في شبكة الإنترنت.

ويوظف في هذه الشركة نحو 400 إسرائيلي، لكن في 2005 باع هذه الشركة لشركة أمريكية بمبلغ 145 مليون دولار.

وشغل بينيت منصب المدير العام في شركة "سولوتو" التي بيعت بعد ذلك بنحو 100 مليون دولار.

في الفضاء السياسي، عُين بينيت في عام 2005 كمدير طاقم زعيم المعارضة اليمنية المتشددة في تلك الفترة، وهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي.

يعتبر بينيت من مهندسي خطة إصلاح جهاز التربية والتعليم في إسرائيل في عهد نتنياهو. وهو الذي أدار بينيت حملة نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود والتي فاز بها نتنياهو.

وتولى بينيت في عام 2009 وظيفة مدير عام مجلس المستوطنات "ييشاع"، حيث يعتبر أحد المسؤولين عن عمليات بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عام 2012 اعتبرت مجلة "فوربس" الأمريكية نفتالي بينيت في قائمة خريجي وحدات الكوماندوز الإسرائيليين، الذين نجحوا في عالم الاقتصاد.

وانتخب بينيت في نوفمبر 2012 لرئاسة حزب "البيت اليهودي – المفدال"، وفي الدورة التاسعة عشرة لانتخابات الكنيست وهو البرلمان الاسرائيلي في 2013، فاز بينيت من خلال حزب "البيت اليهودي" بالحصول على 12 مقعدا.

عُين بينيت في حكومات الاحتلال كوزير للاقتصاد، وزير للديانات ووزير للقدس، وكذلك لمنصب عضو في المجلس الوزاري السياسي الأمني ولرئيس المجلس الوزاري المصغر لخفض غلاء المعيشة، ووزير للجيش الاسرائيلي.

وفي نوفمبر 2015 حظي حزب البيت اليهودي برئاسته بـ 8 مقاعد برلمانية، وعين ضمن الحكومة المحتلة الـ 34 كوزير للتربية والتعليم وكوزير للشتات.

في 2020، لم ينجح تحالفه مع نتنياهو، واتجه الى زعيم المعارضة إسحاق لبيد الذي عرض عليه تولي رئاسة الحكومة بدلاً من نتتياهو.