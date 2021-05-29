احسب رسوم ترخيص سيارتك وفق قانون المرور الجديد 2021: تبدأ من 1800 جنيه

تبدأ قيمة رسوم تراخيص السيارات وفقًا لقانون المرور الجديد 2021 بقيمة تصل إلى نحو 1800 جنيه كحد أدنى عن السنة الواحدة، وهي رسوم ثابتة، لكن هذه القيمة تزداد حسب ثلاثة معايير الأول مدة الترخيص «سنة أم سنتان أم ثلاث سنوات»، والمعيار الثاني موديل السيارة أما المعيار الثالث لقيمة الترخيص فيتوقف على موديل السيارة وسعتها اللترية.

رسوم تجديد ترخيص السيارة

وتشمل الرسوم الثابتة التي سبق ذكرها لترخيص السيارة 2021 في السنة الواحدة لتشمل الآتي:

1- 750 جنيهًا كضريبة سنوية على السيارة، تختلف بحسب السعة اللترية للسيارة كالآتي:

- تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سيسي حوالي 225 جنيهَا عن العام الواحد.

- وتزيد رسوم التجديد للسيارات الأعلى في الفئة فيما يخص قياس السعة اللترية، فتصل إلى 350 جنيهًا لذوات السعة اللترية الأكثر من 1330 سي سي، والأقل من 1630 سي سي للسنة الواحدة.

- كما تقدر الرسوم بنحو 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم.

- وتصل رسوم تجديد رخصة السيارة ذات السعة اللترية الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للسنة.

- أما الفئة الأعلى على الإطلاق والتي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سيسي، تقدر رسوم تجديد رخصتها حوالي 2.5% من قسمة السيارة أي ما يعادل 2500 جنيه للسنة عن كل 100 ألف من ثمن السيارة.

2- 300 جنيه ثمن بوليصة تأمين إجباري، و225 جنيهًا رسوم تركيب ملصق إلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

3- 60 إلى 350 جنيهًا رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتختلف وفقًا للسعة اللترية للسيارة.

4- 125 جنيهًا رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس.

5- 400 جنيه لطفاية الحريق.

6- الملصق الإليكتروني بواقع 75 جنيهًا عن السنة الواحدة.

ومؤخرًا يتمّ دفع ما يقرب من 400 جنيها لتسجيل بيانات صاحب المركبة إلكترونيًا يتمّ دفعها مع رسوم شراء حقيبة اسعافات الأولية والمثلث العاكس ويبلغ اجماليها 610 جنيهات بعد اضافة رسوم التسجيل الإلكتروني.

وتعتبر هذه الرسوم ثابتة بالنسبة لتراخيص وتجديد تراخيص السيارات، وهي قابلة للزيادة حسب السعة اللترية لكل سيارة، وكذلك عدد سنوات الترخيص التي تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، وتشمل الأوراق المطلوبة للترخيص الرخصة المنتهية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، ونموذج طلب التجديد أو الترخيص.سيارات الأجرة والنقل والحافلات

وقال مصدر أمني إنَّه في حال وجود رخصة لمركبات النقل وسيارات الأجرة والأتوبيسات، فإنه يجب إحضار شهادة اشتراك في التأمينات الاجتماعية، ثم تقديم إيصال دفع الضرائب والرسوم المستحقة والتأمين الإجباري، ثم التوجه إلى نيابة المرور المختصة للحصول على شهادة مخالفات.

الأوراء والخطوات المطلوبة للترخيص

وتتضمن الأوراق والخطوات المطلوبة لترخيص السيارة ما يلي:

- شراء الملف الخاص بالتجديد حسب المدة التي يريدها صاحب المركبة.

- وضع ملصق إلكتروني على السيارة.

- سداد الضرائب والرسوم المقررة للمركبة والتي تتم تقيمها حسب السعة اللترية للسيارة.

- وضع «مثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء» داخل السيارة.

- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

- دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الإستخدام المهنى.

- يشترط التعليم، على أن يكون قائد المركبة يجيد القراءة والكتابة، وحاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

- الخضوع لعملية فحص وتحليل مخدرات لبيان تعاطي قائد المركبة المخدرات من عدمه.

- يجب فحص الصحيفة الجنائية لقائد المركبة، لبيان عدم وجود أي أحكام سابقة خاصة بحوادث الطرق.