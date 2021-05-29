إتاحة سداد أقساط القروض بالدفع الإلكتروني عبر 3 شركات: 15 ألف منفذ

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الآن سداد أقساط القروض من خلال عدد من الشركات، منها شركة «وقتي» و«أموال» و«طلقة»، وذلك عن طريق أكثر من 15 ألف منفذ خدمة لهذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتى وفقًا لتوجهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، وهو الأمر الذي زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام.

وأكدت نيفين جامع، أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته التي تهدف إلى تقديم مختلف خدماته المالية وغير المالية إلكترونيًا، بما يسمح بالتوسع في قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق، إضافة إلى ضمان الشفافية في هذه التعاملات بما يضمن حقوق العملاء.

وأوضحت «جامع»، أن الجهاز يتيح حاليًا عدد من الخدمات الاليكترونية لأصحاب المشروعات، منها إمكانية التقدم عبر الموقع الإلكتروني للجهاز للحصول على شهادة تصنيف المشروع، للاستفادة من مميزات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، كما يتيح عبر منصة المشروعات الصغيرة إمكانية التقدم للدورات التدريبية على ريادة الأعمال والتسجيل، للاستفادة من خدمات التسويق المختلفة التي يقدمها الجهاز.

كما أوضح المهندس ياسر حلمي، رئيس قطاع نظم المعلومات بالجهاز، أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقديم خدماته إلكترونيًا، حيث سيتم استكمال قنوات الدفع لتحصيل أقساط القروض بالتعاون مع الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال، كما يتم التنسيق حاليًا مع شركة «خالص» لاستخدام تطبيقها الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن عملاء الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الاتصال برقم الخط الساخن للجهاز (16733) لمعرفة تفاصيل السداد عن طريق هذه الشركات.