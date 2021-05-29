حبس سائق ميكروباص تحرش بطالبة في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة، حبس سائق سيارة أجرة «ميكروباص»، تحرش بإحدى السيدات في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على سائق الميكروباص

وكانت قوات الأمن قد كشفت عن ملابسات ما جرى تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا مقطع فيديو يظهر خلاله تحرش قائد سيارة أجرة «ميكروباص» بإحدى السيدات بحلوان، وألقت القبض عليه.

بيان الداخلية

وذكر بيان، لوزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما جرى تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنا مقطع فيديو يظهر خلاله تحرش قائد إحدى سيارات الأجرة «ميكروباص»، بإحدى السيدات حال وجودها بدائرة قسم شرطة حلوان.

المتهم له معلومات جنائية

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها طالبة، كما جرى تحديد سائق سيارة أجرة «ميكروباص» المشار إليه، وأمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.