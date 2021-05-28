عاجل.. القبض على سائق ميكروباص تحرش بطالبة في حلوان

كشفت قوات الأمن ملابسات ما جرى تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنا مقطع فيديو يظهر خلاله تحرش قائد سيارة أجرة «ميكروباص» بإحدى السيدات بحلوان، وألقت القبض عليه.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنا مقطع فيديو يظهر خلاله تحرش قائد إحدى سيارات الأجرة «ميكروباص»، بإحدى السيدات حال وجودها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وبالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها طالبة، كما جرى تحديد سائق سيارة أجرة «ميكروباص» المشار إليه، وأمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.