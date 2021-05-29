آخر أخبار كورونا في الهند.. تسجيل أقل معدل إصابات خلال 45 يوما

تتضمن آخر أخبار كورونا في الهند، اليوم السبت، تسجيل 173790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى ارتفاع يومي لها في 45 يوما، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 3617.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا يبلغ الآن 27.7 مليونا، مع عدد الوفيات عند 322512.

حملة التطعيم

وقالت الهند، أمس الجمعة، إنها ستقوم بتلقيح جميع سكانها بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من الانتقادات المتزايدة بشأن حملة التحصين البطيئة.

وبدأت الهند الحملة في 16 يناير الماضي، ولم تقم حتى الآن سوى بتلقيح 3 في المائة من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، بينما تواجه حاليًا موجة ثانية مدمرة، حيث أودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 318 ألف شخص منذ بداية الوباء وفقًا للأرقام الرسمية.

لكن وسائل الإعلام والوكالات المستقلة تقول إن عدد القتلى قد يكون أعلى عدة مرات.

وقال وزير الإعلام براكاش جافاديكار في مؤتمر صحفي: «برنامج التطعيم في الهند قوي، وبحلول ديسمبر سنكون قادرين على تطعيم أكثر من مليار هندي».

وعد حكومي جديد

جاء الوعد الحكومي في الوقت الذي تباطأ فيه معدل التطعيم في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى مليوني شخص يوميًا، مقارنة بما يتراوح بين 3.5 مليون و 4 ملايين شخص الشهر الماضي.

ومع ذلك، لا يشعر كل من خبراء الصحة والسياسيين في الهند بالتفاؤل بشأن نجاح الحكومة في الوصول إلى هدف تطعيم كل السكان في ديسمبر لأنه فاتها بالفعل الأهداف السابقة التي أعلنتها.

يذكر أنه عندما بدأت الهند حملة التطعيم، كان هدفها تلقيح 300 مليون شخص فوق سن 45 والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، ومع ذلك ، بحلول أبريل ، تمكنت من تطعيم 112 مليونًا فقط.