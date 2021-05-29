19 عاما على وفاة علية الجباس.. ممثلة بدرجة «مفتشة جمارك»

على شاشة السينما والتليفزيون دائمًا ما تكون هناك وجوهًا مألوفة للجمهور دون معرفة الاسم، هؤلاء الفنانون أجادوا تجسيد الأدوار الثانوية وأصبحوا من أشهر«كومبارسات» الفن الذين نجحوا في ارتباط الجمهور بهم رغم عدم احتلال أسماؤهم أفيشات الأفلام أو تترات المسلسلات، ومن بينهم الفنانة علية الجباس التي يمر 19 عامًا على وفاتها في مثل هذا اليوم 29 مايو عام 2002.

أبرز المعلومات عن الفنانة علية الجباس في ذكرى رحيلها

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنانة علية الجباس في ذكرى رحيلها من خلال السطور التالية:

- من مواليد محافظة بورسعيد 8 يوليو عام 1943.

- شغلت منصب مفتشة جمارك.

- أسست فرقة «الجمارك» المسرحية في الثمانينيات حسب ما كان متعارف عليها وقتها في الشركات من تأسيس فرق تمثيلية برز نجوم بعض ممثليها على رأسهم حسن عابدين.

- ذاع صيتها من خلال العمل بنادي المسرح ومشاركتها في تأسيس الفرقة الإقليمية.

- مع نهاية الثمانينيات شاركت في المسلسل الكوميدي «ناس وناس» ولعبت شخصية زوجة كمبورة.

- اختارها الكاتب أسامة أنور عكاشة للمشاركة في مسلسل ليالي الحلمية ونجحت في تجسيد شخصية السبعاوية زوجة بسة أو بسيوني أبوحجر والذي لعب دوره الفنان محمد متولي.

- كما لعبت دور نظيرة خالة وحماة حسن أرابيسك في أحداث مسلسل أرابيسك.

- حصرها صناع الفن في أدوار البلطجة والشر والزوجة أو الحماة المتسلطة.

- قدمت ما يزيد على 60 عملًا فنيًا.

- من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها «أوراق مصرية، بدارة، افتح قلبك، سنوات الشقاء والحب، نحن لانزرع الشوك، حديث الصباح والمساء، أبوالعلا 90، سور مجرى العيون، ومازال النيل يجري».

- آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها مسلسل «احنا نروح القسم» عام 2001 أمام أحمد بدير، عايدة رياض، عبدالله فرغلي، حسن مصطفى، تأليف مجدي الإبياري، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

- ومن الأفلام السينمائية التي شاركت بها «إشارة مرور، ضربة جزاء، كونشرتو في درب السعادة، 85 جنايات، ديسكو ديسكو، كروانة، المزاج، يامهلبية يا، هيستريا، عليه العوض، الفتاة التي اختفت، كرسي في الكلوب».