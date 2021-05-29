«جامع» تبحث مع المجلس الاقتصادي اللبناني سبل تعزيز التجارة البينية

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية، حضر اللقاء علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، وجورج نصراوي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الصناعيين، ونور عطوى الملحق الاقتصادي بسفارة لبنان في القاهرة.

وقالت الوزيرة إن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية إستراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الثنائي في كل المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين وتصب في مصلحة الاقتصادين المصري واللبناني على حد سواء.

وأضافت جامع أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المستهدفة تمهيدا لعرضها على دوائر الأعمال بكلا البلدين لبدء استثمارات مصرية لبنانية مشتركة في هذه المشروعات، مشيرة إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون المشترك مع دولة لبنان الشقيقة وبصفة خاصة في القطاع الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فيما يتعلق بتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني حرص المجلس على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات المصرية للسوق اللبناني في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تفعيل جهود البلدين وإزالة المعوقات التي تعترض الصادرات والواردات وتيسير إجراءات إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والخدمية.

وقال إن المجلس يقوم بدور هام في رسم السياسات الاقتصادية اللبنانية، وذلك من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الأجهزة الحكومية ومتخذى القرار كما يعمل المجلس على دعم منظومة التطوير والنمو للاقتصاد اللبناني بالتعاون مع منظمات الأعمال بالدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان خاصة في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والخدمات ومشروعات الفرنشايز والمشروعات التكنولوجية.

وأشار إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجال ترشيد وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، لافتا إلى أن المجلس يقوم خلال المرحلة الحالية بجهود مكثفة للوصول للحلول الممكنة لحماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين اللبنانيين.

ووجه عربيد الدعوة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لزيارة لبنان خلال المرحلة المقبلة للقاء ممثلي الحكومة اللبنانية وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجتمع الأعمال اللبناني لوضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين.

وبدوره أكد علي حلبي سفير لبنان بالقاهرة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ولبنان القائم على التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيتم التحضير لها فور تشكيل حكومة جديدة، وذلك تمهيدا لعقدها في أقرب وقت ممكن.