مصرع 3 شباب غرقا بمصيف مطوبس بكفر الشيخ.. «جمعتهم الصداقة والموت»

جمعتهم الصداقة والموت معًا، ثلاثة شباب أرادوا الاستحمام بشاطئ مدينة مطوبس الجديد بمحافظة كفر الشيخ، هربًا من حرارة الجو، إلا أنهم لم يجيدوا السباحة فجرفتهم الأمواج ولقوا مصرعهم غرقًا، ليتركوا حزنًا كبيرًا في نفوس أهالي المدينة والقرى التي ينتمي إليها الشباب، وتتحول صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى دفتر عزاء، وسط دعوات الآلاف لهم بالرحمة.

ولقي الشباب مصرعهم غرقًا أثناء استحمامهم في مياه البحر المتوسط، بشاطئ مصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بغرق كل من« أحمد.أ.ح» 22 عامًا، نقاش، مقيم بقرية الساحل، «وائل.ص.ا» 32 عامًا، نقاش، ويقيم بقرية الرمل البصيلي ومقيمين بمحافظة البحيرة، و«محمود.ع.م» 22 عامًا، مقيم بقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس، أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف مطوبس.

وكشفت تحريات الرائد أحمد مطوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي غرب كفر الشيخ، عن استحمام الشباب الـ3 في مياه البحر المتوسط بشاطئ مطوبس مع صديق لهم وهو«رامي.م.ف» 30 عامًا، ولعدم إجادتهم السباحة لقوا مصرعهم غرقًا، بينما جرى إنقاذ صديقهم الرابع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة مركز مطوبس، صرحت بدفن الجثث وتسليمهم لذويهم.