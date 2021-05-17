إنشاء المقار الحكومية الموحدة بقرى مطوبس بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة» (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» بدء التنفيذ الفعلي لإنشاء المقار الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بعد تسلم جميع مواقع المقرات من قبل المحافظة لجهاز تعمير الساحل الشمالي.

وتم البدء في تنفيذ جسات التربة للمقار بقرى بني بكار والبصراط، ويعقبها البدء بباقي القرى تباعاً، وتُنفذ تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهد مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بدء أعمال مشروع تبطين الترع ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، حيث تم البدء بتبطين ترعة «القويعي» بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية برمبال مطوبس بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪ وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربى وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪.

ويأتي ذلك مع تغيير خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه، والشبكة الداخلية بنسبة تنفيذ 75٪ بالإضافة إلى استئناف العمل بكوبري الهكس ببني بكار، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعمالها في قرية إبيانة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن أكثر من 200 قرية وتابع سيتمّ تطويرهم بالمركز، وضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، لتطوير الريف المصري، وجار تغيير خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه والشبكة الداخلية، وتمّ التنفيذ بنسبة 75٪.

وتلقى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تقريراً من محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، عن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجارية بالقرية، إضافة للأعمال الجارية في العديد من القرى بمركز مطوبس، إضافة لأعمال الرصف.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم، فإن المبادرة الرئاسية« حياة كريمة»، انطلقت بقرية إبيانه، مسقط رأس الزعيم سعد زغلول، وستشهد العديد من المشروعات الخدمية، منها إقامة مجمع خدمي ويضم جمعية زراعية، وتضامن اجتماعي، ومكتب تأمينات، ومكتب ضرائب عقارية، وماكينات صرف (A.T.M)، ومركز شباب وملعب خماسي، وتكاسي وتبطين الترع بالقرية، وأعمال رصف وتركيب إنترلوك بشوارع القرية.