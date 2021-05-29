هالة صدقي عن زفاف ابنة كاملة أبوذكري: أجمل أفراح الوسط الفني

هنأت الفنانة هالة صدقي، المخرجة كاملة أبو ذكري التي احتفلت في الساعات الماضية بحفل زفاف ابنتها أُبية على عمر مجدي وهو شاب من خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبوذكري أُقيم في الجونة

ونشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بـ«انستجرام» صور مجمعة للمخرجة كاملة أبوذكري وابنتها في حفل الزفاف، وعلقت عليها بقولها: «أجمل أفراح الوسط الفني، أُبية كاملة أبو ذكري، وهنا مش المخرجة العظيمة هنا الأم الأعظم، مبروك من القلب».

عدد كبير من نجوم الفن يشاركون حفل زفاف ابنة كاملة أبوذكري

حضر حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبوذكري والذي تمّ إقامته بمنطقة الجونة بالغردقة عدد كبير من نجوم الفني، منهم نيللي كريم والتي قدمت مع كاملة أبوذكري عددًا من الأعمال الناجحة آخرها مسلسل 100 وش، والفنان خالد النبوي الذي ظهر لأول مرة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت بها وتداعيات فيروس كورونا.

كما حضرت الفنانة درة وزوجها رجال الأعمال هاني سعد، الفنان مصطفى درويش ومؤلفا مسلسل 100 وش عمر الدالي وأحمد وائل.

وكانت الفنانة هالة صدقي، قد نالت إشادات واسعة خلال الأسبوع الماضي من قبل رواد السوشيال ميديا بعد اعتذارها عن حضور حفل زفاف لأحد رجال الأعمال بالجونة بالتزامن مع وفاة النجم سمير غانم عن عمر 84 عامًا، وبمجرد عودتها من دبي رفضت الذهاب لحفل الزفاف بالجونة والمشاركة في تشييع جثمان نجم الكوميديا ومطالبتها بالدعاء بالشفاء للفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك في الوقت الذي تعرضت فيه نجمات أخريات منهم الفنانة يسرا لانتقادات لاذعة لحضور حفل الزفاف والرقص على صوت عمرو دياب بعد ساعات من تشييع جنازة سمير غانم.