هالة صدقي عن دلال عبدالعزيز: حضرت عزاء الجميع ما عدا حبيبها سمير غانم

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها اعتذرت عن حضور أحد الأفراح التي دعيت إليها للمشاركة في واجب عزاء، وذلك بالتزامن مع الهجوم والانتقادات التي طالت صديقاتها ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين اللاتي حضرن حفل زفاف لأحد رجال الأعمال بعد ساعات من مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان الكبير سمير غانم، أمس الجمعة.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مستعينة بصورة تجمع رجاء الجداوي وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز معلقة عليها بقولها: «أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح، روحت العزاء واعتذرت عن الفرح، وكما هو معروف في الوسط الفني إن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض».

هالة صدقي: دلال عبدالعزيز الوحيدة التي لم تودع عشرة عمرها سمير غانم لمثواه الأخير

وتابعت: «في يوم سألت رجاء الجداوي، يا رجاء أنت ليه بتروحي لكل من هب ودب حتى لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش؟ كانت تقولي علشان في عزايا عايزة الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقى عزاء كبير، وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وأصدقائها المقربين جدًا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها».

واستطردت: «دلال عبدالعزيز حضرت عزاء مصر كلها وأهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضرش العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة وإنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش، إوعى تحسبها أبدًا سيبها على ربنا واللي رايده هيكون، الإنسان مسير وغير مخير، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك».

رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا مساء يوم الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا بعد صراع قصير مع فيروس كورونا والفشل الكلوي، فيما ترقد زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.