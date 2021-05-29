بعد لقائهم برئيس الوزراء.. تعرف على خطوات النواب لحل مشكلات دمياط

خلال زيارته لمحافظة دمياط قبل أيام التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بنواب مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط؛ والذين تحدثوا عن المشاكل المتعلقة بملف صناعة الأثاث الذي يعد أهم ملف يشغل المجتمع الدمياطي القائم على صناعة الأثاث التي واجهت عدد من المشاكل خلال السنوات الماضية كـ"ارتفاع أسعار الخامات و التوسع في إستخدام ماكينات الـCNC التي أثرت على حرفة الأويما و دفعت العديد من العاملين بالحرفة لتركها بخلاف مشكلة التسويق" .

و على أثر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من أبناء محافظة دمياط المعنيين بالصناعة طالب الصناع أن تكون تلك اللجنة بعيدة عن اختيارات النواب و أن يتم اختيارها بعناية و تشكل من الصناع العاملين بالأثاث والعالمين ببواطن الأمور لذا جاء قرار الهيئة البرلمانية لدمياط بفتح أبواب مقراتهم لمدة أسبوع لتلقي المقترحات.

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وكان قد طالب النواب خلال لقائهم برئيس الوزراء بضرورة العمل على زيادة فرص الانتعاش لقطاعي التجارة والصناعة في المحافظة، ولاسيما مشروع مدينة دمياط للأثاث، باعتباره مشروعا مهما يوفر الآلاف من فرص العمل، ويزيد من فرص فتح أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية ورفع مستوى جودتها التنافسية، كما طالبوا بضرورة إعادة إحياء بعض الصناعات التي اندثرت خلال السنوات الماضية، وإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج والألبان؛ نظرا لأهمية هذه الصناعات لأهالي دمياط.

محافظ دمياط تبحث سبل تطوير صناعة الأثاث وفقا لاحتياجات السوق

ووجه رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة خلال مدة أقصاها شهر تضم أهالي دمياط المعنيين بصناعة الأثاث، وذلك لدراسة سبل تطوير صناعة الأثاث، وفيما يخص تشغيل مصنع الغزل والنسيج، فأكد رئيس الوزراء أن هناك دراسات تجرى حاليا لتطوير ما يصلح من مصانع وشركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا المصنع أصبح يقع ضمن الكتلة السكنية، ويتم دراسة حالته في إطار الدراسات التي يجري تنفيذها.

وفيما يتعلق بمدينة الأثاث بدمياط، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما تم تنفيذه حتى هذه اللحظة بها يأتي في إطار المرحلة الأولى، ولا يزال يتبقى أمام الحكومة الكثير مما ستقوم به تجاه هذه المدينة، مؤكداً على أهمية إقامة المزيد من المعارض لمنتجات الأثاث ووضعها على خريطة المعارض الدولية.

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هذا و أصدرت الهيئة البرلمانية بمحافظة دمياط بيانا جاء فيه "اتفق النواب على تلقى كافة الرؤى و الحلول و الإقتراحات مكتوبة خلال أسبوع من تاريخه بمقراتهم من أيا من أبناء دمياط المتخصصين العاملين بهذه الصناعة لدراستها معهم و تقديم ملف مجمع بكل الرؤى المطروحة لرئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ، على أن تقوم الحكومة بدراسة تلك الحلول و إستدعاء من ترى جدية طرحه ومناقشته فيها بحضور النواب.

جاء هذا البيان بعد الجدل الذي أثاره البعض من صناع الأثاث الذين أعتبروا تشكيل أي لجان بمعرفة النواب وحدهم لن يكون مجدي ولن يحل الأزمات التي تواجه الصناعة دون أن تكون اللجنة المشكلة قد تم اختيارها بعناية بعيدا عن أهواء النواب الذين قرروا أن يتلقوا المقترحات من الجميع ليقوموا بتسليمها للجهات المعنية.

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