خبير صناعة الأثاث: الشركات المصرية تسعى للحاق بركاب تطور القطاع

أكد محمد علي، خبير صناعة الأثاث، أن هناك منافسة شديدة بمجال صناعة الأثاث في الآونة الأخيرة على مستوى السوق المحلية والعالمية، فقطاع الأثاث يُحاول النهوض خلال الفترة الماضية، كما أن الشركات المصرية سواء على المستوى المحلي أو التصديرية تسعى للحاق بركاب هذا التطور، وذلك خلال مداخلة هاتفية في "غرفة الأخبار"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "علي"، أن النمو المستدام لقطاع الأثاث يحتاج إلى عدة عوامل منها التصميم الصناعي، ونقل التقنيات الحديثة، والمكينات المتطورة، والتكاليف المناسبة، والتصنيع من خلال الكمبيوتر، ففي الوقت الراهن يوجد إقبال على سوق الأثاث في مصر، نظرًا لأنه موسم التزاوج.

وأشاد خبير صناعة الأثاث، بالعديد من العروض والمبادرات التي تُشجع المواطنين على الشراء، "التقسيط بدون فائدة للمنتجات الخشبية بتعطي المواطن فرصة انه يتنفس وتخليه يشتري بدون ما يُرهق ماديًا ودي من أشد الحاجات اللي احنا محتاجنها الأيام دي، مثل مبادرة أرت هاوس، والعديد من المبادرات الأخرى".