إيد شيران: طفلتي ليست من معجبيني وتبكي عندما أغني لها

كشف المغني الإنجليزي إيد شيران، تفاصيل العلاقة التي تجمعه بابنته ليرا أنتاركتيكا، البالغة من العمر 9 أشهر، حيث أكد إنها «ليست من أكبر معجبيه» على حد تعبيره، فهي تميل إلى البكاء عندما يقوم بالغناء لها.

ظهر المغني الحائز على جائزة «جرامي» البالغ من العمر 30 عامًا، ضيفا على برنامج «Big Weekend» على إذاعة «Radio 1»، اليوم، التابعة لـ «BBC Radio»، كما أجاب على «أسئلة صعبة» من بعض معجبيه الشباب، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وتتطرق «شيران» للحديث عن علاقته بابنته، مشيرا إلى أنه أصبح يعتني بها، قائلا: «الآن سأغني أغنياتي الجديدة لابنتي، التي ليست أكبر معجبينى حيث إنها تبكي فقط»، وتابع: «ولكن هناك بعض الأشياء التي تعجبها، إنها حقًا تحب أغنية (Shape of You) صوت الماريمبا جيد، لكنها لا تحب أي شيء بصوت عالٍ».

كشف «شيران»، في سبتمبر الماضي، أنه وزوجته شيري سيبورن استقبلوا طفلتهم في الأسبوع السابق، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «رسالة سريعة مني لأن لدي بعض الأخبار الشخصية التي أردت مشاركتها معكم، الأسبوع الماضي أنجبت شيري ابنتنا الجميلة والمعافاة ليرا أنتاركتيكا».

وأضاف المغني والممثل الإنجليزي: «نحن نحبها للغاية، وكلا من الأم والطفلة في حالة جيدة، ولا نستطيع أن نكون أكثر سعادة من الوقت الحالي، نأمل أن تتمكن من احترام خصوصيتنا في هذا الوقت. الكثير من الحب وسأراكم عندما يحين وقت العودة».

وقرر «شيران»، في وقت سابق من العام 2017، الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام بإغلاق حسابه على «تويتر»، وذلك بسبب تعرضه للتنمر والمضايقات بشكل مستمر في بعض التعليقات، وأوضح المغني الإنجليزي ذلك، قائلا: «تعليق واحد يعكر صفو يومك، لذلك قررت الابتعاد تمامًا، ويقتصر استخدامي على انستجرام»