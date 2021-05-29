«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمنازل: التسجيل أولا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية التفاصيل الكاملة والمعلومات حول خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل، والفئات المسموح لها بالحصول على اللقاح بالمنزل، والخطوات، وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا بالمنازل، وخطوات الحصول عليه بالمنزل، وفقا لما أقرته وزارة الصحة المصرية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع الصحة في مصر، على مدار الساعة.

ضوابط الحصول على لقاح كورونا بالمنازل

أوضحت وزارة الصحة أن الخدمة مقدمة للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، مشيرة إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين للحصول على اللقاح بالمنازل من خلال الاتصال على الخط الساخن 15335.

وأكدت الصحة أنه لابد من التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

ونوهت الوزارة إلى أن التطعيم في المنازل، يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاح.

كما توفر الصحة 2 سيارة إسعاف مجهزة، بكل محافظة، لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين، غير القادرين على الحركة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت بالأمس، الجمعة، عن خروج 778 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190254 حالة حتى اليوم، كما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.