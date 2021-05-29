كهنة يقترحون السماح بالصلاة في الكنائس للحاصلين على لقاح كورونا فقط

كشف الأنبا مكاري، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، عن اقتراح بعض كهنة كنائس شبرا بضرورة الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، كشرط للمشاركة في صلوات القداسات بالكنائس.

الكنيسة تطالب الأقباط بالحصول على لقاح كورونا

وقال الأنبا مكاري، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رفضه لهذا الاقتراح، مؤكدًا على ضرورة حرص جميع أبناء كنائس قطاع شبرا الجنوبية على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وسرعة التسجيل في موقع وزارة الصحة الخاص بذلك.

وأضاف الأنبا مكاري: «نؤكد أن الكنيسة مفتوحة أمام جميع المؤمنين، وأن تلقي اللقاح ليس شرطًا أساسيًا لحضور القداس، إلا أننا نوصي فقط بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحجز المسبق بالأعداد المسموح بها فقط لحضور القداسات».

وكان اقتراح الكهنة والذي تم إعلانه في أكثر من كنيسة، أثار جدلًا قبطيًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متداولين فيديوهات للكهنة بهذا الخصوص.

ضحايا كورونا داخل الكنائس

وكان الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، نشر أول إحصائية كنسية رسمية عن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بين رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بدء الجائحة، تضمنت أرقامًا صادمة، خاصة أنها تأتي بعد أيام من وفاة أول أسقف ورئيس دير قبطي بكورونا وهو الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر.

الإحصائية التي نشرها الأنبا مكاريوس، كشفت عن وفاة ما نسبته 1% من كهنة ورهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر في بداية عام 2020 حتى الآن، فضلًا عن إصابة ألف آخرين تعافوا بعد تلقيهم العلاج اللازم لمواجهة الوباء، وبهذا بلغ نسبة الآباء المتوفين واحدًا بالمئة من العدد الكلي للكهنة والرهبان.

بينما بلغت نسبة المتوفين من الأقباط واحدا من مئة بالمئة من عدد الأقباط الكلي بمصر، أي أن نسبة الوفيات بين الإكليروس بلغت أضعاف نسبة أفراد الشعب، وهكذا في الإصابات بلغت نسبة الذين أصيبوا وعولجوا أضعاف المصابين بين أفراد الشعب.