رئيس مدينة دهب يتابع سير العمل بلجان امتحان الشهادة الإعدادية

أجرى اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام العمل بها، والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

رئيس المدينة يشيد بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان

وأشاد رئيس المدينة بالإجراءات الاحترازية، التي يجري تنفيذها داخل اللجان، والنظام والهدوء التي يسود لجان الامتحانات.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه لا يوجد أي شكاوى من الطلاب خاصة بأسئلة امتحانات اللغة العربية، مؤكدا أن جميع الأسئلة من المقرر الدراسي، ومناسبة لكافة المستويات.

رافق رئيس المدينة في جوله اشرف فتحي، سكرتير المدينة، وهشام حامد مدير مركز المعلومات و إدارة الأزمات بمجلس المدينة، ومصطفى كمال رئيس مجلس الآباء بالإدارة التعليمية .

2911 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة، وأدى الامتحانات اللغة العربية اليوم 2911 طالب وطالبة، إضافة لـ 13 حالة دمج داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و 19 لجنة بإدارة رأس سدر، و 12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و 8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و 5 لجان بإدارة دهب، و 3 لجان بإدارة نويبع.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات على مدار 6 أيام، حتى الخميس الموافق 3 يونيو المقبل في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال دخولهم لجان الامتحانات، والتأكيد على التزام الطلاب والملاحظين بارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات داخل اللجان، وأن جميع اللجان يسودها النظام والهدوء حتى الأن، ويجري متابعة الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للوقوف على أي معوقات قد تعوق سير الامتحانات.