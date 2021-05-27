بدء التشغيل الفعلي لمراكز تلقي لقاح كورونا بجميع مدن جنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، بدء التشغيل الفعلي لمراكز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، واستقبال المواطنين بعد التسجيل علي الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg .

9 مراكز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وقال وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الخميس، إنه جرى العمل داخل 9 مراكز هي «المركز الطبي بمدينة رأس سدر لخدمة أهالي مدينة رأس سدر، ومستشفى أبورديس المركزي لخدمة المواطنين بمدينتي أبو زنيمه وأبورديس».

وأوضح أنه جرى تخصيص مقر حزب مستقبل وطن بمدينة الطور، ليتلقى المواطنون اللقاح به حتي يجري افتتاح مركز التطعيم بالمدينة، وفي مدينة شرم الشيخ يجري العمل بثلاثة مراكز هى: «مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبنك الدم الإقليمي، و فندق أيلاند جاردن».

تطعيم مواطني مدينة نويبع وطابا بمركز طب الأسرة بنويبع

وتابع وكيل الوزارة: «في مدينة دهب يجري التلقيح بمركز طب الأسرة، وتجهيز المركز الحضري بمدينة نويبع لاستقبال مواطني مدينتي نويبع وطابا، ووفي مدينة سانت كاترين يجري تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي».

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه متاح لكافة أهالي جنوب سيناء سواء من الفريق الصحي، أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو حتى الفئات الأخرى، التطعيم بجميع المراكز التي جرى العمل بها فعليا بجميع مدن المحافظة .

وأكد أنه جرى إطلاق فرق متحركة لتطعيم المواطنين بجميع مدن المحافظة تسهيلًا على المواطنين، لافتًا إلى أن التطعيم أمن وبالمجان، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تلقي اللقاح إضافة إلى المتابعة بعد التطعيم.