وزير التموين: الصوامع تسلمت 3 ملايين و150 الف طن قمح محلي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تطبيق منظومة التحول الرقمي بالصوامع وذلك في جميع مراحل استلام الأقماح التي يتم توريدها الي الصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إن تلك التكنولوجيا الحديثة تأتي ضمن اتجاهات التحول الرقمي للدولة.

وأضاف المصيلحي أن كل صومعة يوجد بها نظام تحكم داخلي ولكن ما يحدث الآن في صومعة بنها، من خلال المنظومة الجديدة هو تعظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة تداول الاقماح المستوردة والمحلية في مصر

أوضح الوزير أن مواقع استلام القمح المحلي تسلمت حتى الان قرابة إلى ٣ ملايين و١٥٠ ألف طن مليون قمح محلى مشيرا أنه من المتوقع استلامهذا نحو ٤ ملايين طن قمح هذا العام بعد زيادة الطاقة التخزينية للصوامع المختلفه، وللمحصول من ١.٢ مليون طن إلى ٣.٤ مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

أضاف مصيلحي أن الوزارة كانت قد خصصت ٤٥٠ موقعا لاستلام الاقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، مشيرا إلى أن الدولة خصصت أكثر من ١٦ مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للقمح المحلي.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين ، اليوم السبت صوامع بنها بمحافظة القليوبية ، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة موسم توريد القمح المحلي، والتي تستهدف متابعة عملية ميكنة تداول الأقماح بالصوامع وعدم تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها الصوامع وخروجها للمطاحن.

هدفت الجولة التفقدية إلي متابعة عملية ميكنة لتداول الأقماح بالصوامع وعدم تدخل العنصر البشرى بها من بداية دخولها من الموانئ حتى وصولها الصوامع وخروجها للمطاحن.

وتعمل صومعة بنها بمحافظة القليوبية بسعة تخزينية 60 ألف طن، و12 خلية على مساحة 16720 مترا مربعا، وهي مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين فى العالم، والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى.