وزير التموين: كل خدمات المواطنين متاحة في العيد عبر بوابة مصر الرقمية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عمل الخدمات التموين بشكل دائم حتي في أيام عيد الفطر المبارك من خلال «بوابة مصر الرقمية» التابعة للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة، كذلك عمل مواقع استلام القمح عدا أول وثاني أيام العيد، على أن يتم استئناف العمل في اليوم الثالث.

وأكد المصيلحي أن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل أول أيام الإجازة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، وأول وثاني أيام العيد سوف تعمل بطاقة 50% بنفس الميعاد، على أن تعود بكامل قوتها العددية للعمل في ثالث أيام العيد، وجميع خدمات بطاقة التموين الإلكترونية ستعمل خلال فترة العيد عبر بوابة مصر الرقمية.

ويرصد التقرير التالي خطوات الموقع الإلكتروني لتفعيل البطاقة والحصول على الرقم السري:

1- الدخول على موقع دعم مصر برقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ومدون على يمين البطاقة التموينية ثم اختيار المحافظة التي تتبعها البطاقة، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

2- اضغط على تفعيل البطاقة التموينية ستظهر شاشة جديدة تحتوي علي طلب رقم قومي لأحد المستفيدين بالبطاقة، وسجل الرقم القومي المطلوب، والصغط على التالي.

3- اضغط على موافق على رسالة التأكيد المكتوب فيها سيتم إرسال كود تفعيل الى رقم الموبايل الخاص لبطاقتك التموينية، مقابل خصم جنيه من قيمة الدعم مع أول صرف للبطاقة.

4- إدخال الكود في الوقت الزمني المحدد.

5- ظهور إشعار أنه تم التفعيل بنجاح، انتظر رسالة بالرقم السري.

كما يمكن الدخول على بوابة مصر الرقمية، شرط أن يكون لصاحب البطاقة حساب شخصي مسبق عليها، واختيار خدمة التموين ثم تفعيل البطاقة التموينية واتباع الخطوات المطلوبة، كما يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين وتفعيل البطاقة هناك.