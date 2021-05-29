محمد جمعة لـ«الوطن»: كوميديا «أبو العربي» تحترم عقلية المشاهدين

تواصل مسرحية «أبو العربي»، التي يلعب بطولتها الفنان هاني رمزي، تحقيق النجاحات المتوالية منذ بدء عروضها في عيد الفطر الماضي حتى الآن.

وبجانب هانى رمزى يشارك الفنان محمد جمعة في المسرحية، حيث كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل الدور وعلاقتة بشخصية «أبو العربي»، إن العرض يدور في إطار كوميدي محترم جدًا، ويصلح لكل المشاهدين سواء الكبار والأطفال.

وتابع «دوري محرك للأحداث خلال المسرحية، بعمل دور محامي بيحاول إنه يجند أبو العربي اللي بيجسد شخصيته الفنان هاني رمزي في مهمة مستحيلة، ومن هنا تبدأ الأحداث في إطار من الكوميديا التي تحترم عقل المشاهد».

وتابع الفنان محمد جمعة، أنه سعيد للغاية بالتعاون مع الفنان هاني رمزي، والوقوف بجانبه على خشبة المسرح.

مسرحية «أبو العربي»، بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وحجاج عبد العظيم، وأحمد فتحي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج تامر كرم.

يذكر أن الفنان محمد جمعة شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، والذي شارك في بطولتة أمير كرارة وأحمد السقا ودياب وادوارد ونجلاء بدر وفردوس عبد الحميد ومي عمر ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.