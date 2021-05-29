أوقاف مطروح: بدء العمل بصكوك الأضاحي في المحافظة

انطلق مشروع صكوك أضاحي العيد في مطروح هذا العام، وبدأت مديرية أوقاف مطروح في تلقي الراغبين بدفع قيمة صك أضحية العيد في المساجد التابعة لها، على مستوى المحافظة، من خلال الأئمة بجميع المساجد وسلمنا 30 صك حتى الآن.

قال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن صكوك الأضاحي مشروع وطني أطلقته وزارة الأوقاف، وفي العام الماضي بمطروح كان هناك إقبالا عليه من الأهالي، وأتمنى أن يزيد الإقبال هذا العام، نظرا لوعي المواطنين في مطروح، بأهمية التبرع والأضحية، وفي توصيل اللحوم لمستحقيها في القرى والنجوع.

2000 جنيه صك أضاحي العيد هذا العام

وفي العام الماضي، كانت صكوك الأضاحي، تبلغ قيمة الصك الواحد نحو 1800 جنيه، حسب وكيل وزارة أوقاف مطروح، وأن العام الحالي قررت وزارة الأوقاف أن يكون بـ2000 جنيه.

400 مسجد في مطروح يوزعون صكوك العيد

وأعلن مدير أوقاف مطروح، استقبال جميع المساجد في المحافظة، من خلال أئمة المساجد وعددهم 400 مسجد، المواطنين الراغبين في دفع قيمة صك أضحية العيد، ويتم تسليم الإمام 2000 جنيه، ويحصل المواطن على صك خاص به، وهناك من يقوم بعمل الصك باسم ابنه أو بنته، لما فيه من استحسان، كي يربي أبناءه على كيفية العطاء والتبرع والمساهمة في أعمال الخير، وإحياء سنة أضحية العيد، وهو شيء طيب ومحمود.

معاملة أهالي مطروح في صكوك أضاحي العيد

أكد وكيل وزارة أوقاف مطروح أننا سنتلقى صكوك العيد من أهالي مطروح هذا العام من باب النذر أو الصدقات، خاصة لأن أهالي مطروح بطبيعتهم يذبحون في منازلهم كل عام، ويتصدقون، ومن هنا لفتح باب أعداد أكبر للمشاركة في صكوك العيد، ولا نحرم أحد من المشاركة في الاثنين الصكوك، والذبح، موضحا أن وزارة الأوقاف ترسل لنا كميات كبيرة من اللحوم وصلت إلى 5 أضعاف ما خرج من مطروح العام الماضي من صكوك العيد، وقامت لجنة من كل إدارة أوقاف بتوزيعها على الفقراء عبر الأئمة الذين حرصوا على تسليم الأسر اللحوم حتى أبواب منازلهم.