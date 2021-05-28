«صكوك العيد».. مشروع وطني لـ«الأوقاف» لتوزيع اللحوم على الفقراء

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية صكوك الأضاحي، والتي يسهم من خلالها المواطنين بالأضاحي عن طريق وزارة الأوقاف، وتقوم بشراء وذبح وتوزيع الأضاحي من خلالها وعن طريق مديرية أوقاف مطروح، تزامنا مع عيد الأضحي المبارك.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد العوام بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مطروح، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية، وألقى الخطبة حسن عبدالبصير وكيل وزراة الأوقاف بمطروح، تحدث خلالها عن صحكوك الأضاحي، وغزوة أحد وتناول الدروس المستفادة وأهمها جمع الكلمة ووحدة الصف وعدم التخاذل وطاعة القائد وعدم السماح بالهزيمة النفسية ومواجهة المخاطر والتضحية من أجل الدين والوطن والوقوف ضد المغرضين والحفاظ على المبادئ، ومشيرا لأهمية الإجراءات الاحترازية.

أهمية صكوك الأضاحي

أكد وكيل أوقاف مطروح للمصليين بعد الخطبة أهمية صكوك الأضاحي كشعيرة دينية وواجب وطني، والتف المواطنون عقب الصلاة حول المحافظ، والذي وجه بتنفيذ مطالبهم وتيسير حياتهم ورحب بزوار المدينة ووجه بالعمل على راحتهم.

أوقاف مطروح: وزعنا 3.5 طن لحوم على الفقراء بقرى ونجوع مطروح

وقال وكيل أوقاف مطروح إن المحافظة خلال العام الماضي، ساهمت بـ 438 صك، بواقع نحو 800 ألف جنيه، من المواطنين، ووصل إلى مديرية أوقاف مطروح 3.5 طن لحوم من وزارة الأوقاف وتم توزيعها على الفقراء، وفي مراكز ومدن مطروح، وصلنا إلى المناطق النائية ووزعنا اللحوم على الأكثر احتياجا، وفي واحة الجارة أم الصغير، ونجوع السلوم وسيدي براني، من خلال الأئمة بالمساجد الذين كانوا يوزعون اللحوم بأنفسهم على الفقراء، ويصلون للمنازل، ويسلمون اللحوم بأنفسهم للمواطنين، وبدأنا هذا العام في العمل بصكوك الأضاحي، في جميع المساجد، بنطاق مراكز مطروح الثمانية من الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا، ونتمنى أن ترتفع نسبة المشاركة من المواطنين من أهالي مطروح العام الجاري، من باب الصدقات والنذور، من خلال المشروع الوطني الذي تتبناه وزارة الأوقاف كشعيرة من الشعائر.