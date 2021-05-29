بأي ذنب؟.. 5 أطفال حديثي الولادة في الشوارع بعدة محافظات

تكررت ظاهرة العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في الشارع بعدة محافظات في الآونة الأخيرة، حيث اشتركت الأمهات في قسوة القلب، ولم ترحم وليدها الذي حملته تسعة أشهر كاملة، ولم تحنو عليه، وتنوعت الجرائم في أشكالها ما بين رضيعة ملقاة بالقرب من أرض زراعية بالمنوفية، وأخرى ملقاة بجوار مصنع للزجاج، وثالثة داخل كرتونة مياه معدنية في القليوبية، ورضيع حديث الولادة ملفوفاً في بطانية وملقى في شارع النصر بمدينة الغردقة، وخامس تم العثور عليه بجوار موقف قوص في مدينة قنا.

العثور على طفلة حديثة الولادة في المنوفية

عثر أحد شباب قرية كفر الشيخ سليم، بمحافظة المنوفية، على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بجوار طريق بالقرب من الأراضي الزراعية، وتجمع النمل على جسدها ومغطاة بملابس قديمة وغير نظيفة، وعلى الفور، قام الشاب بنقل الطفلة الرضيعة إلى مستشفى تلا العام، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وللاطمئنان على حالتها الصحية، وتم إيداعها إحدى الحضانات بمستشفى تلا المركزي، وتخضع حالياً للرعاية الطبية اللازمة من الأطباء في المستشفى.

غضب في المنوفية بعد العثور على طفلة حديثة الولادة في الشارع

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة المنوفية بشكل عام، ومركز تلا بشكل خاص، بعد نشر صور وفيديو العثور على طفلة ملقاة على جانب الطريق الرئيسي بين مدينة تلا وكفر الشيخ سليم، التابعة لمحافظة الغربية، مطالبين بالقبض على من قام بإلقاء الطفلة في الشارع، وتعريض حياتها للخطر.

العثور على طفلة رضيعة بمحافظة القليوبية

كما عثر الأهالي على طفلة رضيعة ملقاة بجوار مصنع للزجاج دائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، ملفوفة داخل بشكير من القماش، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت الأجهزة الأمنية بكشف غموض الواقعة.

العثور على طفلة ملقاة داخل كرتونة بالقليوبية

وفي وقت سابق، عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية على طفلة حديثة الولادة، عمر 5 أيام، ملقاة داخل كرتونة مياه معدنية، وموضوعه داخل محطة قطار القناطر القديمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية بأن التخلص من الطفلة كان بسبب الحمل السفاح، مما دفع أحد أبويها للتخلص منها بهذه الطريقة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف غموض الواقعة، وإيداع الطفلة دار رعاية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

العثور على رضيع حديث الولادة في شارع النصر بالغردقة

وفي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، عثر احد المواطنين على طفل حديث الولادة، بشارع النصر، وسط مدينة الغردقة، وتم إخطار شرطة النجدة، واستدعاء الإسعاف ونقله إلى إحدى الحضانات بمستشفى الغردقة العام.

َ تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث القسم، وعمل تحريات حول الواقعة وتفريغ الكاميرات المحيطة للوصول إلى هوية الشخص الفاعل لواقعة ترك الطفل.

العثور على رضيع النمل يغطي وجهه بقنا

وعثر الأهالي بمدينة قنا على رضيع، بجوار موقف قوص، وحشرات النمل كانت تغطي وجهه، حيث كشفت الكاميرات في المنطقة أن طفلة صغيرة كانت تحمل الرضيع وألقت به في مكان العثور عليه، وتم إلقاء القبض عليها، وتبين أنها والدة الطفل، وأنها أنجبته من علاقة غير شرعية مع شاب، تم إلقاء القبض عليه، واعترف بواقعته أمام النيابة العامة في بندر قنا، والتي قررت حبسهما.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الواقعة

وبينت التحريات الأولية أنه بعد تفريغ كاميرات المراقبة بموقع العثور على الرضيع في المحال والأماكن العامة، وكاميرات السكة الحديد القريبة من موقع العثور على الطفل، أن والدة الرضيع طفلة تبلغ حوالي 15 سنة، ومقيمة بمدينة قنا، وأنها أنجبت الطفل سفاحاً، نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الشبان، وعلى الفور تم التعرف عليها والقبض عليها.

ما هو مصير الطفل مجهول النسب حال العثور عليه في الشارع؟

ومن جانبها، قالت علا الشاذلي، مسئول وحدة حماية الطفل، أنه في حالة العثور على طفل مجهول النسب، يتم العمل طبقاً لقانون الطفل رقم 126 ‪ لسنة 2008، وطبقاً لنص المادة 23 للائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث يتم التوصية بإيداع الطفل دار رعاية الأمومة والطفولة، خلال فترة الرضاعة الطبيعة.

وأكدت على أن دور وحدة حماية الطفولة هو الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية، مثل العنف والاستغلال والإساءة والإهمال، من خلال العمل على جميع المحاور، وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل، لافتةً إلى أن عمليات التبني تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوحدة، والتي تتابع أيضاً وضع الطفل مع الذين يتكفلون برعايته وتبنيه.