«يبكي من الجوع».. العثور على طفل حديث الولادة بجوار كشك في الفيوم

بكاء طفل يبدو من صوته أنّه حديث الولادة.. صراخ لا يتوقف ويزداد اللحظة تلو الأخرى، الأمر الذي أثار شكوك أهالي منطقة الشيخ حسن بمحافظة الفيوم، ليبدأوا رحلة البحث عن مصدر الصوت، حتى يتوصلوا إلى الطفل ويعرفون سبب بكاءه، وبينما يبحث الأهالي عن الطفل فوجئوا بارتفاع صوت الطفل بصورة كبيرة وتتبعوه، فوجدوا الصوت ينبعث من أحد الأكشاك بمساكن المحلج بمنطقة الشيخ حسن، وأصابتهم الصدمة حينما وجدوا طفلًا حديث الولادة يرتدي كامل ملابسه وملفوف في «فوطة» وملقى بجوار الكشك ويبكي من شدة الجوع.

بداية العثور على الطفل

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد العثور على رضيع حديث الولادة يبكي بكاءً شديدًا بجوار كشك بمنطقة مساكن المحلج بالشيخ حسن بنطاق القسم، بعدما سمعوا صوت بكاء طفل شديد لا يتوقف.

اصطحاب الطفل لقسم الشرطة

وعقب استغاثة الأهالي بالشرطة، انتقل ضباط قسم ثان الفيوم إلى مكان البلاغ، ووجدوا طفلًا حديث الولادة لم تمر على ولادته سوى ساعات قليلة مرتدي ملابسه وملفوف في «فوطة»، وتبينّ أنّه يبكي من شدة الجوع، بعدما تخلصت منه والدته، واصطحب الضباط «الطفل» إلى قسم ثان الفيوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة

وأمرت النيابة العامة بفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المنطقة، خصوصًا المطاعم الملاصقة للمحلج، للوصول والتعرف على من قام بإلقاء الطفل في ذلك المكان، وتحديد هويته وسرعة ضبطه وإحضاره ومعرفة إذا كان الطفل قد تم خطفه من أسرته، أم أنّه «طفل سفاح» وُلد نتيجة علاقة مُحرمة وتخلصت منه والدته خوفاً من الفضيحة.

إيداع الطفل بدار رعاية لحين التوصل لأسرته

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإيداع الطفل بدار رعاية مخصصة للأطفال اللقيطة بالمركز الحضري بالفيوم، لحين التوصل لأسرته وإعادته إليهم، مع التوصية بالاهتمام بالطفل، وإخضاعه للكشف الطبي لبيان حالته الصحية وتحديد عمره الفعلي.