إطلاق النسخة الإنجليزية من موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق النسخة الإنجليزية من موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، الثلاثاء المقبل، بعد إطلاق النسخة العربية منه في مارس الماضي، على هامش الاجتماع السنوي للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ويمكن الدخول على رابط موقع الكنيسة القبطية اضغط هــنـــــــــا

ويتزامن انطلاق النسخة الإنجليزية من موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة مصر، والتي ستقيم لها الكنيسة احتفالية خاصة في كنيسة العذراء بمنطقة المعادي بالقاهرة، بحضور البابا تواضروس الثاني، ووزير السياحة والآثار خالد العناني.

أبواب الموقع

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي يتكون من عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن أعضاء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها.

ويشمل موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على خدمات «طلب لقاء مع البابا، وأسال البابا، واقتراحات للموقع»، وفي باب سؤال وجواب، رد البابا تواضروس الثاني، على سؤال حول أحلامه لموقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أجاب قائلا: «موقع نشيط يمثل مصدر معرفة.. متكامل عن كنيستنا، وله دور كرازي أمام العالم كله، ويكون مصدر الثقة الكامل عن الكنيسة ونشاطها وخدمتها ودورها في بناء السلام والمحبة في ارجاء المجتمع.. ومن أحلامي أن يكون سهل في التواصل معه من اي مكان وباي وسيلة ثم مع توفر اللغات يصلح لكل أحد».

تشكيل المركز الإعلامي للكنيسة

وكان البابا تواضروس الثاني، أصدر في بداية مارس الجاري، قرارا بابويا بإعادة تشكيل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتولى «الدكتورة رانيا نعيم منصب مدير المركز، ويتولى القمص موسى إبراهيم يعقوب منصب المتحدث الإعلامي، ويتولى القس بولس حليم منصب مدير التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب منصب مسئول قناة COC، ورونزي حلمي منصب مسئول العلاقات العامة».