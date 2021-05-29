تعليم دمياط تشدد على حظر استخدام الموبايل في لجان الامتحانات

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، داخل لجان الامتحانات في كافة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، وخاصةً التباعد الجسدي بين الطلاب، وارتداء الكمامات، أثناء سير وبعد انتهاء الامتحانات، وأكدت أنها ستقوم بمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وتفقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارتي دمياط وعزبة البرج التعليمية، وتابع سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

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وأكد وكيل الوزارة على اتباع جميع اللجان للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من تعقيم اللجان وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين، وكذلك التشديد على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحانات.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على سير الامتحان من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية، مؤكداً أنها لم تتلق أية شكاوى خاصة بإجراء الامتحانات.

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وبدأ اليوم السبت أول أيام امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية، في مادة اللغة العربية، وفق الجداول التي أعلنتها الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات 29490 طالباً وطالبة، داخل 160 لجنة، موزعة على 10 إدارات تعليمية.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط للامتحانات المقررة اليوم، من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

- إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد الامتحانات.

- لن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

- التنسيق مع مديرية أمن دمياط والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات.