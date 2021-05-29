«التموين»: ربط الصوامع بنظام إلكتروني لمتابعة حركة تداول الأقماح

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، منظومة ميكنة تداول الاقماح داخل الصوامع بمدنية بنها بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأكد المصيلحي، أن نظام ميكنة الصوامع هو من انظمة التحول الرقمى التي تسمح بحوكمة تداول منظومة الاقماح لمعرفه الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشرى، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمي بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.

وخلال تفقد المصيلحي، منظومة تداول الأقماح الجديدة بصومعة بنها، أشار إلى إنشاء غرفه تحكم بالشركة القابضة للصوامع؛ لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيا.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بذلك، مشددًا على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية، ووصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن، وأن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى الـ6 أشهر، مثنيًا على الدعم الذى قدمه محافظ القليوبية، للصوامع أثناء التوريد.

من جهته، قال محافظ القليوبية، خلال كلمته، اليوم، إن المحافظة تشهد هذا الصرح العملاق والذي يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر، وتماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للحوكمة وميكنة الخدمات تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة سيتم تطبيقها في كافة صوامع الشركة لاحقا؛ لربط الصوامع بالبورصة السلعية، وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد، وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن بسهولة ويسر ودون تدخل بشري.

ولفت اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى أن صومعه بنها هى البداية، مضيفًا أن الشركة تعمل فى اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمي، وأن موسم توريد الأقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومه في 72 صومعة.

كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة، مؤكدين أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقيًا.