الرابطة الطبية الأوروبية: «الكورتيزون» سبب انتشار الفطر الأسود بالهند

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إن دولة الهند الكثير من أهلها تلقوا الكورتيزن، والكورتيزون بالهند متاح بدون ورقة طبية ولذلك تسبب الكورتيزون تسبب في ضعف جهاز المناعة، وتم إجراء بحث على 5500 شخص مصابون بالفطر الأسود، منهم 4500 مصابين بفيروس كورونا، وقبل وباء كورونا كانت نسبة الإصابات بالفطر الأسود قليلة ولكنها زادت بسبب ضعف جهاز المناعة، وظهرت الإصابة بالفطريات.

وأضاف عودة، أن الهند بها مشاكل كثيرة بخصوص النظافة، ولذلك ظهرت وانتشرت الفطريات من أبيض وأسود وأصفر، مشيرًا إلى أن الفطر الأسود ليس عرض من أعراض فيروس كورونا.

وأكد رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، خلال مداخلة هاتفية، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كثير من اللقاحات اليوم في انتظار ترخيصها واعتمادها، موضحا أنه هناك فارق بين المناعة التي يشكلها كل لقاح، ولكن من الهام جدا التطعيم وتلقي اللقاح؛ لأنه بنسبة 95% لايحتاج متلقي اللقاح لدخول الرعاية المركزة في حالة الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم، وهناك 5% لا يتكون لديهم أجسام مضادة بعد تلقي اللقاح.

وتابع أنه لابد من احترام الفترة بين الجرعة الأولى والثانية للقاح، وعمل فحص لكميات الأجسام المضادة بعد تلقي الجرعتين، مشيرًا إلى وجود مشكلة عالمية بنقص اللقاحات، خاصة في الدول الفقيرة والدول النامية والدول العربية والدول الفقيرة، خصوصا مع تعطل دولة الهند عن إنتاج اللقاحات بعدما ضربتها كورونا بشكل كبير مؤخرا.

واستكمل أنه لابد من تأمين اللقاح والتطعيم للمسنين ومن لديهم أمراض مزمنة، مشددا على أنه من الضروري بوجود تطعيم خاص للمراهقين والأطفال من 12 لـ15 عام، خصوصا بداية من عودة السنة الدراسية في شهر 9، وبعد أن تلاحظ ارتفاع الإصابات خلال فترة الشتاء، شارحا أن اللقاحات التي تمت ترخيصها في أوروبا من فايزر وموديرنا وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا لابد من أن تكون الجرعة الأولى مثل الثانية ومن الجرعتين من نفس نوع اللقاح.