«الناظر» يكشف عن أسباب وأوقات الإصابة بالأمراض الجلدية لمصابي كورونا

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق إنه يوجد بعض مصابي فيروس كورونا أصيبوا بأعراض جلديه أثناء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهناك البعض الآخر الذي أصيب بأعراض جلدية بعد الشفاء من الفيروس، ومصابي الأمراض الجلدية عقب الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مصابي الأمراض الجلدية خلال فترى المرض، موضحا أن الأعراض عبارة عن حبوب حمراء اللون، وهناك من يصاب بطفح جلدي والميل للحك، والبعض أصيب بتورم بالأصابع ولكنها حالات قليلة وأعداد بسيطة جدا.

وأضاف الناظر، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن من أصيب بمشكلات جلدية أثناء فترة الإصابة بكورونا سببها كانت الأدوية، خاصة وأن مصاب كورونا يتعاطى مضادات حيوية وأدوية أخرى، ولذلك قد يصاب مريض كورونا بحساسية ضد الدواء فتظهر مع الأعراض، نافيًا أن تكون الحساسية الجلدية أو الأمراض الجلدية بصفة عامة عرض من أعراض فيروس كورونا «لم نشهد وجود أعراض جلدية كمؤشر للإصابة، ولكن أثناء الإصابة قد تظهر أعراض جلدية نتيجة الأدوية، وعند الإصابة يصاب الجهاز المناعي ببعض من اللخبطة، ولذلك قد تظهر الحساسية الجلدية».

وشرح أن من يشتكي من تورم الأصابع مع الإصابة بكورونا هذا يكون نتيجة أن المرض يسبب التهاب في الأوعية الدموية الطرفية، ومن الممكن أن يكون نتيجة المرض نفسه وليس نتيجة للأدوية، ولا تكون الأعراض الجلدية معدية على الإطلاق.

ولفت استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق إلى أن الطفح الجلدي المرتبط بكورونا مرتبط بالكبار كعرض وليس كالأطفال، خصوصا وأن الجهاز المناعي للأطفال قوي، مشيرًا إلى أن الأمراض الجلدية متواجدة على مدار السنة وكل فصل له أمراضه الخاصة به.