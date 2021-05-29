تسجيل لقاح كورونا على شواطئ إسكندرية بحملة «حنحمي بلدنا» (صور)

في بادرة شبابية لصحة المواطنين، قدم مجموعة من شباب الإسكندرية مبادرة للمصطافين في الإسكندرية، لمساعدتهم في تسجيل لقاح كورونا في مصر، من خلال مساعدة الجميع في عملية التسجيل، في حال كانت الخطوات صعبة على البعض من غير القادرين على التعامل مع التسجيل الالكتروني.

تسجيل لقاح كورونا على شاطئ المندرة المجاني

المبادرة التي أطلقها شباب جمعية «خليك إيجابي» بالإسكندرية، اتخذت من شاطئ المندرة المجاني مقراً لحملتهم، كونه يضم أكبر عدد من المواطنين البسطاء، ومن بينهم عدد كبير من المواطنين غير القادرين على التعامل مع التسجيل الإلكتروني.

تسجيل لقاح كورونا ضمن حملة «حنحمي بلدنا»

وقال رامي يسري، رئيس جمعية «خليك إيجابي» ومدير المبادرة، إن تلك الفكرة قاموا بتنفيذها خلال احتفالية كبرى، نظموها ضمن مبادرة توعية تحت عنوان «حنحمي بلدنا»، والتي تهدف لتقديم حملات توعية بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وإرشادات الحصول على اللقاح، بالتعاون مع لجنة التوعية والتواصل المجتمعي بتنظيم الأسرة، وكيفية الحصول على خدمات الشواطئ وأسعارها.

تسجيل لقاح كورونا ل50 شخص في أول يوم

وأضاف مؤسس المبادرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تدشين حملة تسجيل الحصول على اللقاح على الشواطئ للراغبين في استجابة من المواطنين على الشاطئ وتم تسجيل 50 شخصاً بالموقع في أول يوم، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

استغلال المصيف للمساعدة في تسجيل لقاح كورونا

وأوضح أنه سيتم استغلال فترة الصيف لعمل زيارات بشكل دوري على الشواطئ لعمل حملات توعيه ومساعدة المواطنين على تسجيل لقاح كورونا، خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، بعد التنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وسيتم التنسيق مع المؤسسات للقيام بحملات توعيه بأهمية اللقاح وتسجيل للراغبين.