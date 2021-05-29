وزير العدل يفتتح متحف ومكتبة سراي الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، اليوم السبت، متحف مقتنيات سراي الحقانية ومكتبة سراي الحقانية التاريخية، وذلك بمقر محكمة استئناف الإسكندرية.

جرى افتتاح متحف ومكتبة سراي الحقانية، بحضور المستشار محمد رفعت، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

وخلال الافتتاح، وجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة العدل، على الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن محاكم الإسكندرية شهدت تطوراً كبيراً في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لتطوير كافة المحاكم على مستوى المحافظة.

وتفقد المحافظ ووزير العدل متحف سراي الحقانية، وأشادا بجميع اللوحات والمقتنيات بالمتحف، الذي يضم مجموعة من اللوحات والمقتنيات الأثرية، التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، في السابق، كما تفقدا قاعات وأعمال التطوير الجارية بالمحكمة.