«الناظر»: الأعداد المصابة بفيروس كورونا تنخفض الفترة المقبلة

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، إن فترة الاستقرار بالنسبة لإصابات كورونا ستكون الفترة المقبلة، حيث يبدأ الصيف جغرافيا بالأسبوع الثالث من يونيو وتنخفض معه الأعداد المصابة بفيروس كورونا بشكل واضح لعدة أسباب، أولها وأن هذه الفترة تستقر بها درجات الحرارة عند 35 درجة، حيث أن تباين درجات الحرارة وارتفاعها وانخفاضها يكون مضرا ويساعد على انتشار الفيروسات، مشددا على أن الرطوبة العالية تقلل انتشار الفيروسات، وازدياد فترات وعدد ساعات سطوع الشمس.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، خلال حديثه على شاشة «dmc» أن شمس فترة الظهيرة من 10 صباحا وحتى الساعة 2 تضعف مناعة الجلد وتسبب حروق الجلد، مشددا على أن البشرة البيضاء أضعف من البشرة السمراء وبناء عليه يجب ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وعدم التخلي عن الشمسية، والكاب.

وشرح استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق أن التعرض لأشعة الشمس في الفترة من الساعة 4 للساعة 5 يوما بعد يوم يفيد الجسم كثيرا، مشددا على أن نسبة مناعة الجلد لدى السيدات والرجال متساوية.

وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق إنه يوجد بعض مصابي فيروس كورونا أصيبوا بأعراض جلدية أثناء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهناك البعض الآخر الذي أصيب بأعراض جلدية بعد الشفاء من الفيروس، ومصابي الأمراض الجلدية عقب الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مصابي الأمراض الجلدية خلال فترة المرض، موضحا أن الأعراض عبارة عن حبوب حمراء اللون، وهناك من يصاب بطفح جلدي والميل للحك، والبعض أصيب بتورم بالأصابع ولكنها حالات قليلة وأعداد بسيطة جدا.