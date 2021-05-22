هاني الناظر عن الفطر الأسود: «مش جديد ويعالج في حال الاكتشاف المبكر»

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات، التي تعيش بأماكن معينة، من بينها بعض ثمار الفاكهة أو الخضروات المتحللة، كاشفا أن هذه الفطر معروف منذ زمن طويل وليس بالاكتشاف الجديد، وموجود بكل الكتب والمراجع الطبية، موضحا أن سبب اعتقاد الناس بأنه مرض جديد، هو أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ظهوره على بعض مصابي كورونا بدولة الهند بالتحديد، مؤكدا أنه لم يظهر في مصر حتى الآن كما أكدت وزارة الصحة في بيانها الأخير.

وأكد «الناظر» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه حتى لم تسجل حالات كورونا ظهر عليها الفطر الأسود بدول العالم الأخر، مصرحا أن كل الحالات التي ظهرت حتى الأن بالهند فقط.

وأوضح أن هذا الفطر الأسود، حين يصيب الإنسان فمن الممكن أن يصيب أكثر من عضو بالجسم البشري، مضيفا: «يعني لو أصاب الجلد مثلا، فبيظهر على هيئة حبوب أو بثور أو قرح، بس غالبا بيكون الجلد اتعرض قبلها لخدش أو جرح أو حرق فالفطر ييجي عليها».

وأردف أنه أحيانا يصيب الأعضاء المخاطية، كالفم والأنف من الداخل وكذلك العين، منبها أنه إذا لم يتم التشخيص مبكرا لهذه الإصابة، فإن هذا يتسبب في مضاعفات، ومصرحا في الوقت ذاته بأنه إذا تم تشحيص الإصابة به مبكرا، ففي تلك الحالة فقط هناك علاج وحقن، يستمر عليها المصاب من 4 إلى 6 أسابيع وبعدها يشفى من هذا المرض.

وواصل «الناظر»: «إنما لو مكتشفناش الإصابة بيه بسرعة، مضاعفاته مبتضرش العين بس، ده بيبسبب تورم ولون أسود بالوجه، وكما ممكن يصيب الرئة، وفي الحالة دي بتبقى حالة المريض صعبة جدا».

وردا على تصريحات شقيقي الفنان الراحل سمير غانم، بأنه أصيب بالفطر الأسود وكان سببا في وفاته، قال: «هو شقيق سمير غانم طبيب، طب هو عرف منين»، موضحا أنه إذا كان أخبره بعض الأطباء المعالجين لحالة الفنان الراحل قبل وفاته بأن شقيقه أصيب بالفطر الأسود، فهذا يتنافى مع البيان الأخير لوزارة الصحة، التي نفت تواجد الفطر الأسود بمصر على مستوى مصابين كورونا في مصر.

وكشف أن الإصابة بالفطر الأسود غير مرتبطة بالإصابة بكورونا، موضحا أنه من الممكن أن يصيب أي شخص يعاني من ضعف شديد بالمناعة أو أمراض مناعية أو الأشخاص الذين يأخذون جرعات كورتيزن بكميات كبيرة وعلى فترات طويلة، منبها أن كل ما سبق قد يصابوا بالفطر الأسود، لكن هذا لا يعني «أن كل واحد بياخد كورتيزون هيجيله فطر أسود».