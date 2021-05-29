النمسا تكافح التطرف من معقل «تنظيم الإخوان» (فيديو)

تنشط جماعات متطرفة كثيرة في النمسا، على رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، فضلًا عن تنظيم «أتيب» و«الذئاب الرمادية»، وفي خطوة جديدة أعلنت النمسا محاربة التطرف، لكن هذه المرة من معقل تنظيم الإخوان، حيث قررت بلدية مدينة جراتس، التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم، تأسيس مركز «الضوء المضاد» لمكافحة المجتمعات الموازية والتطرف، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية.

وأوضح التقرير، أنه بحسب مسؤولي المدينة، تمثل الهياكل والمجتمعات الموازية مشاكل متزايدة، خاصة عندما تقدم تلك الجمعيات كل الوظائف والخدمات لأعضائها بشكل لا يجعل أعضاء تلك الجمعيات بحاجة للتعامل مع بقية المجتمع، محذرين من أن تلك المجتمعات الموازية تمثل الأرض الخصبة للراديكالية والتطرف.

وأشار التقرير، إلى أن عضو مجلس مدينة جراتس، هوهنسينر، أكد أن الهياكل والمجتمعات الموازية تمثل مشاكل متزايدة في المدينة، «يمكنك أن تتخيل الأمر على هذا النحو: عندما تقدم إحدى الجمعيات وظائف مجتمع كامل من وكلاء التأمين الصحي إلى العروض التعليمية والخدمات الطبية ولا يضطر أعضاء الجمعية للتعامل مع بقية المجتمع».

ويملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، خاصة في فيينا وجراتس، ويتمثل ذراعها الأساسي في «الرابطة الثقافية»، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل «النور» في جراتس، و«الهداية» في فيينا، ويهدف مركز «الضوء المضاد» للعمل بشكل وقائي لمنع تشكل المجتمعات الموازية ودعم جميع الأفراد على الاندماج، ويملك تنظيم الإخوان وجودا كبيرا في النمسا خاصة في فيينا وجراتس.