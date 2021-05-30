خلال ساعات.. رئيس الزمالك المعزول ينتظر الحكم في طعنه على قرار إيقافه

ينتظر رئيس الزمالك المعزول مصيره خلال ساعة قليلة أمام القضاء، وذلك بالحكم في قضية الطعن على قرار وزير الشباب والرياضة بإيقافه عن ممارسة الرياضة لمدة 4 سنوات وتغريمة 100 ألف جنيه، وتداولت القضية أمام المحكمة وحُددت لها جلسة اليوم للفصل فيها.

كانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وينتظر رئيس الزمالك المعزول، موقف الحكم المنتظر صدوره، حيث حال رفض دعوته سيلجأ للمحكمة الإدارية العليا للفصل النهائي، وحال تأييدها الحكم الصادر من القضاء الإداري فلن يحق له خوض أي انتخابات رياضية لمدة 4 سنوات تنتهي في 4 أكتوبر 2024.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، في 29 نوفمبر المنقضي، تجميد مجلس إدارة الزمالك وإحالة المخالفات الواردة في لجان التفتيش للنيابة للتحقيق فيها، واستمرار تجميد عمل المجلس إما حتى نهاية مدته الانتخابية أو صدور قرار من النيابة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي جرى اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

13 يونيو.. حسم مصير «المعزول» في دعوى منعه من الظهور في الإعلام

كما حجزت دعوى أخرى للمعزول للحكم بجلسة 13 يونيو من ناحية أخرى، حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين، للحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.