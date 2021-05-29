تونس تعلن اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لدى وافدين من الخارج.

ودعت وزارة الصحة التونسية، في بيان صدر، اليوم السبت، الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكل الإجراءات الصحية.

وشددت على كل المواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتجنب التجمعات.