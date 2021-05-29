رئيس التحرير

محمود مسلم

تونس تعلن اكتشاف 3 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لكورونا

كتب:

أ ش أ
09:26 م | السبت 29 مايو 2021
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجنوب إفريقية المتحورة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لدى وافدين من الخارج.

ودعت وزارة الصحة التونسية، في بيان صدر، اليوم السبت، الوافدين من الخارج إلى الالتزام بكل الإجراءات الصحية.

وشددت على كل المواطنات والمواطنين بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتجنب التجمعات.

اقرأ المزيد:

«أثار السخرية».. زعيم إخوان تونس يهنيء «الترجي» لفوزه بدوي أبطال أفريقيا

«الدبيبة»: وقعنا مع تونس اتفاقية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين

بينهم 11 مصريا.. تونس: إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جربة

تونس تطالب مجلس الأمن بوضع حد للخطوات التصعيدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي