«التجاري الدولي» يحصد 5 جوائز جديدة خلال 2021

أعلن البنك التجارى الدولى - مصر «CIB» عن حصوله على 5 جوائز من مجلة «The Digital Banker» العالمية، حيث تتضمن الجوائز التى حصل عليها البنك؛ جائزة أفضل بنك فى خدمات إدارة النقد، أفضل بنك فى خدمات المدفوعات، أفضل بنك فى المعاملات المصرفية، أفضل مُبادرة لتمويل احتياجات الموردين، وأفضل مُبادرة فى مجال «سلسلة التمويل» فى مصر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الابتكار فى مجال الخدمات البنكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021، الذى نظمته The Digital Banker.

وأوضح البنك، فى بيان، أن جوائز «The Digital Banker» تُكرم المؤسسات العالمية الدولية الرائدة فى القطاع المصرفى حول العالم، حيث تمنح سنوياً تقديراً للبنوك المتميزة فى مجالات الابتكار الرقمى وتطوير المنتجات والخدمات البنكية وخدمة العملاء.

وأشار البنك إلى ارتفاع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة 93% على أساس سنوى، بزيادة فى عدد المشتركين وصلت إلى 45% حتى شهر ديسمبر2020، وذلك بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية منذ بداية الأزمة، كما يقدم برنامجاً مصمماً خصيصاً لعملاء البنك التجارى الدولى لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة.

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى - مصر، إن تلك الجوائز تعد بمثابة شهادة ثقة جديدة للبنك، حيث تعكس الخطوات المهمة التى خطاها «التجارى الدولى» فى جميع المجالات المصرفية، وحرص البنك فى تقديمه لمجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، التى صممت خصيصاً لجعل التجربة المصرفية أسهل وأنسب للعملاء.

وأضاف أن البنك يعتز بحصوله على هذه الجوائز المرموقة التى ساهمت فى ترسيخ مكانته كأفضل مزود لخدمات إدارة النقد وتمويل الموردين، التى تعد أكبر دليل على قوة المنتجات والخدمات المقدمة فى مجال المعاملات البنكية، حيث يحرص دائماً على توفير أفضل الحلول المبتكرة لعملائه.

كما تشمل خدمات إدارة النقد مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصاً لتمكين عملاء البنك التجارى الدولى فى قطاع الشركات من إدارة احتياجاتهم المالية بفاعلية وأمان من أى مكان فى العالم، والتى ساهمت فى تحسين إدارة أعمال ورأس مال وسيولة العديد من الشركات.