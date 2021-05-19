تعاون بين جامعة بنها والبنك التجاري الدولي لدعم وحدة الأطفال المبتسرين

وقَّع الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والمهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، بروتوكول تعاون لتطوير وتجهيز وحدة عناية الأطفال ووحدة عناية الأطفال المبتسرين بمستشفيات بنها الجامعية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد المستشفيات الجامعية، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد يوسف، منسق لجنة تنمية موارد المستشفيات الجامعية، ودينا سليمان مخطط برامج مؤسسة البنك التجاري الدولي وأمناء الجامعة المساعدين.

الهجان يشيد بدور قطاع البنوك المصري في دعم المشاركة المجتمعية

أشاد اللواء الهجان بالدور الذى يقوم به قطاع البنوك في المشاركة المجتمعية والتنمية والتطوير في كل القطاعات لخدمة أهالي القليوبية، مضيفا أن العلاقة بين المحافظة وجامعة بنها وطيدة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم للجامعة من أجل تقديم رسالتها العلمية والخدمية.

الجيزاوي: جامعة بنها ترحب بالشراكة المجتمعية لتنمية خدمات المستشفيات الجامعية

وأعرب «الجيزاوي» عن سعادته بالتعاون المستمر بين الجامعة ومؤسسة البنك التجارى الدولى وتنفيذ بروتوكول الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الجانبين لتطوير وحدة الأطفال المبتسرين ومستلزمات تشغيلها، مؤكدا أن الجامعة ترحب دائما بالمشاركة المجتمعية لتنمية موارد وخدمات مستشفيات بنها الجامعية وتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين على المستشفى التي لا تخدم محافظة القليوبية فقط، بل تخدم عدد من المحافظات المجاورة.

بنها الجامعي تتحمل عبء الخدمة الصحية لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة

وقال «الجيزاوي» إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، في تقديم الخدمة الصحية أهالى محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة.

العدوي: القطاع المصرفي داعم رئيسي لجامعة بنها

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة تنمية الموارد المستشفيات الجامعية إن القطاع المصرفى فى مصر قد أثبت أنه داعم رئيسي للمجتمع، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تعد عصب الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية، لما تملكه من خبرات وكفاءات وأساتذة وإمكانيات علمية وعملية، حيث تعد الركيزة الأساسية لتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكًا أساسيًا في تنمية موارد مستشفى بنها الجامعى.

التجاري الدولي يدعم بنها الجامعي بـ48 حضانة للأطفال المبتسرين

بدوره أشار المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، إلى أن التعاون مع جامعة بنها يأتي في إطار في جهود المؤسسة للارتقاء بصحة الطفل، وفي إطار بروتوكول الشراكة الموقع بين الجانبين لتطوير وتجهيز قسم الحضانات بالمستشفى الجامعي.

يذكر أن جامعة بنها كانت وقَّعت شراكة تعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي لدعم الأطفال المبتسرين بهدف تزويد المستشفى بأجهزة تشغيل قسم الحضانات الجديد بطاقة 48 حضانة بتكلفة 15 مليون جنيه من بينها حضانات متنقلة مزودة بأجهزة تنفس صناعي وحضانات إفاقة، فضلا عن تزويد استقبال قسم النساء والتوليد بحضانات لخدمة الأطفال حديثي الولادة وغيرها من التجهيزات والأجهزة الطبية.