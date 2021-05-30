سيد عبدالحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة محمد هاني وأفشة (فيديو)

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، آخر تطورات إصابة محمد هاني، وأفشة، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين بالدوحة، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، قائلا «الثنائي خضعا لأشعة وهناك احتمال أن إصابة أفشة أبسط من إصابة هاني».

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن البطولة كانت هامة نظرا لأنها قارية، كما أن الأهلي لم يحصل عليها منذ فبراير 2014.

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى أن منح اللاعبين ميداليتهم الذهبية لرئيس النادي محمود الخطيب تصرف تلقائي منهم، وله معانٍ كثير، «لا اتفقنا عليه ولا اتقالي أصلا، ودة تصرف تلقائي له معاني كبيرة جدا».

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: «هذا يدل على أهمية العمل الجماعي وأن لكل فرد دوره في النادي والمسؤولية التي تقع على عاتقه والجميع يعمل لخدمة النادي الأهلي».

وتطرق للحديث عن تهنئة الزمالك للأهلي بعد الفوز بالبطولة قائلا: «لافتة رائعة وأشكرهم عليها وبالتأكيد مجلس الإدارة والخطيب وجهوا لهم الشكر على التهنئة وعلاقتنا دائما مع الجميع في الملعب تنافسية وخارج الملعب علاقة احترام وأخوه وحان الوقت أن نبني على ذلك».

وفاز الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه بالتغلب على نهضة بركان المغربي بثنائية دون رد.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة اليوم قادمة من الدوحة، وذلك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.

وأقيمت المباراة في العاصمة القطرية الدوحة بملعب جاسم بن حمد.