منتج سوري بمؤتمر «المتحدة»: مصر بلد ريادي في صناعة السينما والتليفزيون

قال محمد مشيش، المنتج الفني السوري، إنه شعر بالراحة بعدما حضر المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، وحينها شعر بأن القادم أفضل للدراما المصرية، «بدأت أحس أن فيه خطوات جادة للتطوير، وده اللي خلانا نفكر كمنتجين بشكل إيجابي في السوق المصرية المليئة بالطاقات والمواهب».

وأضاف «مشيش»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحركة التصحيحية التي قام بها الإعلام المصري خلال السنوات الماضية كانت مهمة وضرورية لضبط الأوضاع وترتيب البيت الداخلي، وبعدما حدث ذلك الترتيب فسيتم استقبال الكثير من المنتجين الأجانب والعرب مع فتح باب الإنتاج العربي المشترك بشكل أكبر: «مصر بلد ريادي في صناعة السينما والتليفزيون، وكلنا بنحب نشتغل فيها».

وأوضح أن أبرز التحديات أمام الإعلام المصري يتمثل في نوع الكتابة للدراما القصيرة التي تختلف عن الأعمال الدرامية الطويلة، وهو ما يستلزم نوعية مختلفة من الكتابة، لافتا إلى أن الانتساب لنقابة المهن التمثيلية يمثل حماية قوية لهؤلاء الممثلين ويراعون حقوقهم وحقوق المنتجين، «أي صناعة من غير قوانين وضوابط مش هتمشي في الطريق الصح».

وأكد أنه ونتيجة تطور الحياة واحتلال الشباب المرتبة الأولى في مشاهدة الأعمال الدرامية فهناك اتجاه لتحويل تلك الأعمال والأخبارية أيضا إلى منصات ذات برامج يتم تثبيتها على الهواتف الذكية.

وأشار إلى أن طرح أسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في البورصة قد فتحت بابًا حتى يشترك فيها كل المواطنين لأنها ستكون رائدة في الوطن العربي وسيكون بها مساهمون من كل المواطنين المصريين والوطن العربي عامة، ما سيمثل فائدة للمنتج عامة، «الحصان الرابح بالنسبة ليا الاسكربت والهدف من المشروع اللي هنتجه، والورق هو مفتاح أي حاجة».