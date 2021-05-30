غرق 4 شباب وإنقاذ 5 آخرين في كفر الشيخ خلال 24 ساعة

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددا من حوادث الغرق لشباب خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث لقي 3 شباب مصرعهم غرقاً بشاطئ مصيف مطوبس، بينما لقي شاب مصرعه غرقا بترعة الخادمية التابعة لمركز كفر الشيخ، فيما أنقذ أهالي قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، 5 شباب انقلبت سيارتهم في ترعة ميت يزيد.

غرق 3 شباب أصدقاء في مطوبس

ووقع الحادث الأول، حينما لقي 3 شباب أصدقاء مصرعهم غرقًا أثناء استحمامهم في مياه البحر المتوسط، بشاطئ مصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطوبس، بغرق كل من« أحمد.أ.ح» 22 عامًا، نقاش، مقيم بقرية الساحل، «وائل.ص.ا» 32 عامًا، نقاش، ويقيم بقرية الرمل البصيلي ومقيمين بمحافظة البحيرة، و«محمود.ع.م» 22 عامًا، مقيم بقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس، أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف مطوبس.

وكشفت تحريات الرائد أحمد مطوع، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي غرب كفر الشيخ، عن استحمام الشباب الـ3 في مياه البحر المتوسط بشاطئ مطوبس مع صديق لهم وهو«رامي.م.ف» 30 عامًا، ولعدم إجادتهم السباحة لقوا مصرعهم غرقًا، بينما جرى إنقاذ صديقهم الرابع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة مركز مطوبس، صرحت بدفن الجثث وتسليمهم لذويهم.

غرق شاب في الخادمية وقوات الإنقاذ تواصل البحث

فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ، جهودها بالتعاون مع الأهالي، اليوم السبت، للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة الخادمية، بنطاق مركز كفر الشيخ، بعد سقوطه في المياه.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالدفع بطاقمي غواصين للبحث عن جثمان الشاب الغريق، كما كلف المحافظ اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب نصر عبد الهادي، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بمتابعة الأعمال الجارية للبحث عن جثمان الشاب الغريق، والدفع بالحماية المدنية، ووجه بغلق المياه، ومواصلة فرق الإنقاذ النهري أعمال البحث عن جثمان الشاب الغريق.

أهالي إسحاقة ينقذون 5 شباب انقلبت سيارتهم

كما تمكن اهالي قرية إسحاقة، التابعة لمركز كفر الشيخ، من إنقاذ 5 شباب سقطت بهم سيارة ملاكي في مياه بحر ميت يزيد بناحية القرية.

وكانت سيارة ملاكي تشارك في حفل زفاف جهاز عروس متجهًا إلى قرية الخادمية، فانقلبت في مياه بحر ميت يزيد، قبالة قرية إسحاقة، وبها عدد من الأشخاص، واستعان الأهالي بمعدات ثقيلة لإنقاذ الأشخاص واستخراج السيارة.